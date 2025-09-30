影／台師大登山社員阿里山遭虎頭蜂攻擊 嘉縣鳥會拍影片提醒防護

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

秋意漸濃，正值虎頭蜂繁殖旺季，從山林到平原甚至濱海，常可見到蜂巢。蜂群活躍，民眾登山、露營稍有不慎可能被蜂群攻擊。日前，台師大登山社8名社員前往嘉縣阿里山鄉豐山風景區露營，途中遭成群虎頭蜂圍攻，2人被螫傷，幸警消緊急救援送醫，並無大礙。

嘉縣野鳥學會總幹事陳建樺以長期野外經驗及被蜂螫傷慘痛提醒，秋季是虎頭蜂繁殖與護巢高峰期，攻擊性最強。他將拍攝的4K黃腰虎頭蜂蜂巢影像上傳至YouTube，透過畫面可見成群蜂隻一隻隻有秩序地往返蜂巢，場面驚悚，提醒民眾提高警覺。

陳建樺指出，台灣常見威脅人身安全的虎頭蜂有4種：平地與市郊最常見的「黃腰虎頭蜂」、山區的「黃腳虎頭蜂」、「黑腹虎頭蜂」，以及「台灣大虎頭蜂」。其中，黃腰虎頭蜂分布廣泛，海拔1000公尺以下均可見。若遭螫傷，一般人會感到劇痛與紅腫，對蜂毒過敏者則可能引發嚴重過敏反應，甚至危及生命。

他提醒，若在戶外遇到巡邏中的虎頭蜂，應保持冷靜站立不動，避免拍打或揮動衣物，以免激怒蜂群；若有需要防護，建議戴淺色大盤帽或網狀防護帽，保護頭部。風災後蜂群誤以為人類破壞巢穴，便可能群起攻擊，因此「不招惹」是最重要的原則。

陳建樺說，今年接連遭逢颱風及豪雨，部分蜂巢受損，導致蜂群更加敏感與警覺，尤其在山區，當牠們感受到人類靠近，常會誤判為巢穴遭威脅而發動攻擊。蜂巢不只出現山區，在太保市等平地同樣可見。他呼籲，秋天從事戶外活動，務必注意周遭環境，避免靠近蜂巢，一旦發現蜂群聚集，應立即撤離，以保障自身安全。

嘉縣野鳥學會總幹事陳建樺以長期野外經驗及被蜂螫傷慘痛提醒，秋季是虎頭蜂繁殖與護巢高峰期，攻擊性最強。他將拍攝的4K黃腰虎頭蜂蜂巢影像上傳至YouTube，透過畫面可見成群蜂隻一隻隻有秩序地往返蜂巢，場面驚悚，提醒民眾提高警覺。圖／陳建樺提供
台師大登山社8名社員前往嘉縣阿里山鄉豐山風景區露營，途中遭成群虎頭蜂圍攻，2人被螫傷，幸警消緊急救援送醫，並無大礙。圖／竹崎警分局提供
