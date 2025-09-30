涉吸金18億 房仲負責人羈押

葉姓男子是台中西屯某不動產加盟店負責人，涉從5年前起以房產投資等理由，向顧客、親友邀約投資，承諾以月息2%回饋，吸引數十人投資，葉今年5、6月間周轉不靈神隱，被害人組自救會找律師提告。葉前天自泰國返回桃園機場時落網，檢方聲押禁見獲准。葉男前妻疑有涉案，檢警將通知到案說明。

42歲葉姓男子涉嫌從2020年9月至今年9月，以投資房地產、共組設計公司、高利放貸、代管房屋等理由，邀約親友、顧客挹注資金，承諾給予每月2％高額利息，年利息為24％，吸引大家投資。

葉男在鬧區經營店面，加上有10多年買賣經驗，被害人拿錢投資，被害金額從數十萬元至上億元都有，直至今年5、6月間，葉男周轉失靈，無法再付被害人高額利息後，被害人才驚覺有詐，組成自救會、找律師通報檢警介入。

目前檢警掌握，已有14名被害人報案，損失金額為上億元，另外還有30多人陸續到案製作筆錄，估計損失金額達18億元。

台中地檢署本月23日獲報後，由檢察官何建寬指揮重案支援中心檢察事務官、刑事局、台中市第六警分局等單位偵辦，發現葉男與前妻20日已潛逃出國。

檢警約談、傳訊被害人、證人，調取面交收據、匯款紀錄、對話截圖等證物後，26日廢止、註銷葉男護照，同日發布通緝，葉男經專案小組策動後，28日上午從泰國搭機返回桃園機場，警方當場逮捕。

檢方28日晚間以葉男涉犯詐欺取財、違反銀行法等罪，所犯為5年有期徒刑以上重罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡事實，勾串共犯、證人之虞，向台中地院聲請羈押禁見獲准。