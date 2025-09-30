聽新聞
0:00 / 0:00

涉吸金18億 房仲負責人羈押

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

葉姓男子是台中西屯某不動產加盟店負責人，涉從5年前起以房產投資等理由，向顧客、親友邀約投資，承諾以月息2%回饋，吸引數十人投資，葉今年5、6月間周轉不靈神隱，被害人組自救會找律師提告。葉前天自泰國返回桃園機場時落網，檢方聲押禁見獲准。葉男前妻疑有涉案，檢警將通知到案說明。

42歲葉姓男子涉嫌從2020年9月至今年9月，以投資房地產、共組設計公司、高利放貸、代管房屋等理由，邀約親友、顧客挹注資金，承諾給予每月2％高額利息，年利息為24％，吸引大家投資。

葉男在鬧區經營店面，加上有10多年買賣經驗，被害人拿錢投資，被害金額從數十萬元至上億元都有，直至今年5、6月間，葉男周轉失靈，無法再付被害人高額利息後，被害人才驚覺有詐，組成自救會、找律師通報檢警介入。

目前檢警掌握，已有14名被害人報案，損失金額為上億元，另外還有30多人陸續到案製作筆錄，估計損失金額達18億元。

台中地檢署本月23日獲報後，由檢察官何建寬指揮重案支援中心檢察事務官、刑事局、台中市第六警分局等單位偵辦，發現葉男與前妻20日已潛逃出國。

檢警約談、傳訊被害人、證人，調取面交收據、匯款紀錄、對話截圖等證物後，26日廢止、註銷葉男護照，同日發布通緝，葉男經專案小組策動後，28日上午從泰國搭機返回桃園機場，警方當場逮捕。

檢方28日晚間以葉男涉犯詐欺取財、違反銀行法等罪，所犯為5年有期徒刑以上重罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡事實，勾串共犯、證人之虞，向台中地院聲請羈押禁見獲准。

吸金 房仲 泰國

延伸閱讀

4士官兵涉共諜案二審最重判7年後 延押2個月

台中房仲業者涉非法吸金數十億 今泰國返台遭逮 檢方聲押禁見

差點轉行當房仲？SEVENTEEN珉奎「自曝曾備考證照」智性戀魅力太圈粉被讚：做什麼都會成功

郝龍斌拋司法政見 推動修法限制羈押次數

相關新聞

外籍大學生結伴到瑪家鄉沙拉灣瀑布戲水 20歲印尼籍男學生溺斃

屏東縣消防局今上午10時34分接獲報，高雄一群外籍大學生在瑪家鄉舊排灣部落沙拉灣瀑布戲水，其中1男溺水，屏東縣消防局獲報...

影／萬里桐海域15名浮潛客遭離岸流帶離 海巡與業者合力救援

連假最後一天，海巡署南部分署第六岸巡隊第二機動巡邏站執行巡邏勤務，在恆春萬里桐水域遊憩熱點設救援站，今天上午9時、10時...

台港7人ATT散場搭電梯爆衝突 女控遭酒客扯髮搶手機搧巴掌

台北市信義區ATT 4 FUN大樓昨凌晨客人散場時發生衝突，台籍、香港籍共6名女子、1名男子搭電梯下樓，雙方疑因進出電梯...

南投專勤隊長獨攀八仙山猝死 同僚曝是好長官、移民署將辦理撫卹

移民署南投專勤隊長邱國志昨天獨攀台中和平區八仙山，登山途中OHCA猝逝，親友錯愕難過。而他今年4月才調到南投專勤隊服務，...

涉吸金18億 房仲負責人羈押

葉姓男子是台中西屯某不動產加盟店負責人，涉從5年前起以房產投資等理由，向顧客、親友邀約投資，承諾以月息2%回饋，吸引數十...

影／基警剪輯3起行人走斑馬線被撞影像 10/1起加強取締汽車未減速停讓

基隆市警局統計今年155件行人事故原因，車輛行經斑馬線前未減速停讓行人占35.4%。警方公布事故影像，提醒駕駛人遵守交通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。