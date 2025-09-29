快訊

影／基警剪輯3起行人走斑馬線被撞影像 10/1起加強取締汽車未減速停讓

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市警局統計今年155件行人事故原因，車輛行經斑馬線前未減速停讓行人占35.4%。警方公布事故影像，提醒駕駛人遵守交通規則，10月1日起將投入警力，並以科技執法設備加強取締，保障行車與行人安全。

交通隊表示，基隆市今年1月1日至9月25日，共計發生155件行人事故，其中因車輛行經路口行人穿越道前，未減速停讓行人而肇事者有55件，佔總事故數35.4%，顯示路口為交通事故發生率較高的區域。

交通隊指出，道路交通管理處罰條例第44條第1項第2款規定，「駕駛汽車行近未設行車管制號誌之行人穿越道，不減速慢行」，處600元以上1200元以下罰鍰。同條第4項規定，「駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，不暫停讓行人先行通過，因而肇事致人受傷或死亡者」，處1萬8000元以上3萬6000元以下罰鍰。致人受傷者，吊扣駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷駕駛執照。

警方說，為了提升行人穿越道路安全，今年10月1日起將針對汽車駕駛行近行人穿越線不減速慢行的違規車輛，以警力和科技執法加強取締，保障行車與行人安全。

基隆市警察局交通隊呼籲，駕駛人行經路口時應主動減速，隨時做好停車準備，並注意觀察左右來車與行人動態，確實遵守交通號誌，停讓行人優先通行，才能降低事故發生風險，共同營造安全友善的交通環境。

基隆市警局公布車輛行經斑馬線前，未減速停讓行人肇事影像，提醒駕駛人遵守交通規則，10月1日起加強取締。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警局公布車輛行經斑馬線前，未減速停讓行人肇事影像，提醒駕駛人遵守交通規則，10月1日起加強取締。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警局公布車輛行經斑馬線前，未減速停讓行人肇事影像，提醒駕駛人遵守交通規則，10月1日起加強取締。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警局公布車輛行經斑馬線前，未減速停讓行人肇事影像，提醒駕駛人遵守交通規則，10月1日起加強取締。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警局公布車輛行經斑馬線前，未減速停讓行人肇事影像，提醒駕駛人遵守交通規則，10月1日起加強取締。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警局公布車輛行經斑馬線前，未減速停讓行人肇事影像，提醒駕駛人遵守交通規則，10月1日起加強取締。記者邱瑞杰／翻攝

行人 交通事故 基隆

