台港7人ATT散場搭電梯爆衝突 女控遭酒客扯髮搶手機搧巴掌
台北市信義區ATT 4 FUN大樓昨凌晨客人散場時發生衝突，台籍、香港籍共6名女子、1名男子搭電梯下樓，雙方疑因進出電梯問題起口角，爆發肢體衝突；警方到場時未發現打架，告知雙方權益後離開。
一名當事女子上網貼文指出，她與友人從KTV下樓，一群喝醉男女擋在電梯門口不肯往前，她禮貌說「不好意思可以稍微往前一下嗎」，被對方拽出去，扯頭髮及搶走手機，她友人遭搧巴掌；警察隔開雙方，留下資料不想處理，把對方放走，表示想提告再聯繫。
警方調查，26歲青姓女子、24歲楊姓女子與對造23歲張姓女子、31歲游姓女子、32歲黃姓女子、港籍29歲張姓女子、港籍32歲張姓男子，昨凌晨4時許在ATT大樓搭電梯散場過程發生口角，互推及動手，信義警分局三張犁派出所員警到場查處。
信義分局表示，員警到場時現場已無打架，雙方無明顯傷勢，未符合現行犯或準現行犯逮捕要件，經了解因散場爭執所引發，當事人表示要與律師討論後處理，員警告知雙方權益，建議先至醫院驗傷，後續如要提告可至派出所報案，並無包庇護短。
