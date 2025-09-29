快訊

涉14命、詐騙430億！緬北電詐家族犯罪集團 大陸一審宣判11人死刑

聽新聞
0:00 / 0:00

影／萬里桐海域15名浮潛客遭離岸流帶離 海巡與業者合力救援

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

連假最後一天，海巡署南部分署第六岸巡隊第二機動巡邏站執行巡邏勤務，在恆春萬里桐水域遊憩熱點設救援站，今天上午9時、10時許，陸續發現有浮潛遊客遭離岸流帶離，因體力不支無法返岸，高舉雙手求救，海巡與業者合力成功救援15人，安全返岸。

第六岸巡隊表示，教師節連續假期，恆春與墾丁地區湧入大量遊客戲水，水域安全風險相對提高，除了加強巡視，也在熱門遊憩地點設救援站，若遇到緊急狀況，確保遊客生命安全。

第六岸巡隊表示，今天上午9時起，陸續發現有浮潛遊客遭離岸流帶離，因體力不支無法返岸，高舉雙手求救，隨即攜帶救援裝備，協調業者運用SUP合力協助，共救援15人，全數安全返岸。

第六岸巡隊提醒，民眾可多加利用「GoOcean 海洋遊憩風險平台」掌握即時海象、風速及海流等資訊，並留意相關警戒訊息，提高風險意識，避免發生危險。

第六岸巡隊第二機動巡邏站執行巡邏勤務時，在恆春萬里桐水域遊憩熱點設救援站，今天上午9時起，陸續發現有浮潛遊客遭離岸流帶離，因體力不支無法返岸，高舉雙手求救，海巡與業者合力成功救援15人，安全返岸。圖／海巡提供
第六岸巡隊第二機動巡邏站執行巡邏勤務時，在恆春萬里桐水域遊憩熱點設救援站，今天上午9時起，陸續發現有浮潛遊客遭離岸流帶離，因體力不支無法返岸，高舉雙手求救，海巡與業者合力成功救援15人，安全返岸。圖／海巡提供
第六岸巡隊第二機動巡邏站執行巡邏勤務時，在恆春萬里桐水域遊憩熱點設救援站，今天上午9時起，陸續發現有浮潛遊客遭離岸流帶離，因體力不支無法返岸，高舉雙手求救，海巡與業者合力成功救援15人，安全返岸。圖／海巡提供
第六岸巡隊第二機動巡邏站執行巡邏勤務時，在恆春萬里桐水域遊憩熱點設救援站，今天上午9時起，陸續發現有浮潛遊客遭離岸流帶離，因體力不支無法返岸，高舉雙手求救，海巡與業者合力成功救援15人，安全返岸。圖／海巡提供
第六岸巡隊第二機動巡邏站執行巡邏勤務時，在恆春萬里桐水域遊憩熱點設救援站，今天上午9時起，陸續發現有浮潛遊客遭離岸流帶離，因體力不支無法返岸，高舉雙手求救，海巡與業者合力成功救援15人，安全返岸。圖／海巡提供
第六岸巡隊第二機動巡邏站執行巡邏勤務時，在恆春萬里桐水域遊憩熱點設救援站，今天上午9時起，陸續發現有浮潛遊客遭離岸流帶離，因體力不支無法返岸，高舉雙手求救，海巡與業者合力成功救援15人，安全返岸。圖／海巡提供
第六岸巡隊第二機動巡邏站執行巡邏勤務時，在恆春萬里桐水域遊憩熱點設救援站，今天上午9時起，陸續發現有浮潛遊客遭離岸流帶離，因體力不支無法返岸，高舉雙手求救，海巡與業者合力成功救援15人，安全返岸。圖／海巡提供
第六岸巡隊第二機動巡邏站執行巡邏勤務時，在恆春萬里桐水域遊憩熱點設救援站，今天上午9時起，陸續發現有浮潛遊客遭離岸流帶離，因體力不支無法返岸，高舉雙手求救，海巡與業者合力成功救援15人，安全返岸。圖／海巡提供
第六岸巡隊第二機動巡邏站執行巡邏勤務時，在恆春萬里桐水域遊憩熱點設救援站，今天上午9時起，陸續發現有浮潛遊客遭離岸流帶離，因體力不支無法返岸，高舉雙手求救，海巡與業者合力成功救援15人，安全返岸。圖／海巡提供
第六岸巡隊第二機動巡邏站執行巡邏勤務時，在恆春萬里桐水域遊憩熱點設救援站，今天上午9時起，陸續發現有浮潛遊客遭離岸流帶離，因體力不支無法返岸，高舉雙手求救，海巡與業者合力成功救援15人，安全返岸。圖／海巡提供
第六岸巡隊第二機動巡邏站執行巡邏勤務時，在恆春萬里桐水域遊憩熱點設救援站，今天上午9時起，陸續發現有浮潛遊客遭離岸流帶離，因體力不支無法返岸，高舉雙手求救，海巡與業者合力成功救援15人，安全返岸。圖／海巡提供
第六岸巡隊第二機動巡邏站執行巡邏勤務時，在恆春萬里桐水域遊憩熱點設救援站，今天上午9時起，陸續發現有浮潛遊客遭離岸流帶離，因體力不支無法返岸，高舉雙手求救，海巡與業者合力成功救援15人，安全返岸。圖／海巡提供
第六岸巡隊第二機動巡邏站執行巡邏勤務時，在恆春萬里桐水域遊憩熱點設救援站，今天上午9時起，陸續發現有浮潛遊客遭離岸流帶離，因體力不支無法返岸，高舉雙手求救，海巡與業者合力成功救援15人，安全返岸。圖／海巡提供
第六岸巡隊第二機動巡邏站執行巡邏勤務時，在恆春萬里桐水域遊憩熱點設救援站，今天上午9時起，陸續發現有浮潛遊客遭離岸流帶離，因體力不支無法返岸，高舉雙手求救，海巡與業者合力成功救援15人，安全返岸。圖／海巡提供

風險 海巡署 恆春

延伸閱讀

屏東遊客浮潛遭離岸流帶離 15人全獲救

台東金樽兩名女衝浪客遭海流帶至外海 消防局空拍定位救人

影／高中生與家人爭執二度衝海中 海巡無人機紅外線挽回生命

金馬澎分署第七岸巡隊海巡志工成軍 守護澎湖灣

相關新聞

外籍大學生結伴到瑪家鄉沙拉灣瀑布戲水 20歲印尼籍男學生溺斃

屏東縣消防局今上午10時34分接獲報，高雄一群外籍大學生在瑪家鄉舊排灣部落沙拉灣瀑布戲水，其中1男溺水，屏東縣消防局獲報...

影／萬里桐海域15名浮潛客遭離岸流帶離 海巡與業者合力救援

連假最後一天，海巡署南部分署第六岸巡隊第二機動巡邏站執行巡邏勤務，在恆春萬里桐水域遊憩熱點設救援站，今天上午9時、10時...

台港7人ATT散場搭電梯爆衝突 女控遭酒客扯髮搶手機搧巴掌

台北市信義區ATT 4 FUN大樓昨凌晨客人散場時發生衝突，台籍、香港籍共6名女子、1名男子搭電梯下樓，雙方疑因進出電梯...

南投專勤隊長獨攀八仙山猝死 同僚曝是好長官、移民署將辦理撫卹

移民署南投專勤隊長邱國志昨天獨攀台中和平區八仙山，登山途中OHCA猝逝，親友錯愕難過。而他今年4月才調到南投專勤隊服務，...

谷關往東勢休旅車擦撞路旁休旅車翻覆 車上3人受傷

台中市和平區谷關往東勢方向東關路今天下午發生車禍，一輛休旅車不慎擦撞停路邊休旅車後翻車，車上3人受傷，停路邊休旅車上也有...

順天建設南屯工地挖破瓦斯管 幸未釀人員傷亡虛驚一場

順天建設位於南屯區永春東七路的建築工地，今天下午1時許，傳出工人疑挖破瓦斯管線，導致現場瓦斯味瀰漫，警消獲報到場後，由警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。