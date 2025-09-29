影／萬里桐海域15名浮潛客遭離岸流帶離 海巡與業者合力救援

連假最後一天，海巡署南部分署第六岸巡隊第二機動巡邏站執行巡邏勤務，在恆春萬里桐水域遊憩熱點設救援站，今天上午9時、10時許，陸續發現有浮潛遊客遭離岸流帶離，因體力不支無法返岸，高舉雙手求救，海巡與業者合力成功救援15人，安全返岸。

第六岸巡隊表示，教師節連續假期，恆春與墾丁地區湧入大量遊客戲水，水域安全風險相對提高，除了加強巡視，也在熱門遊憩地點設救援站，若遇到緊急狀況，確保遊客生命安全。

第六岸巡隊表示，今天上午9時起，陸續發現有浮潛遊客遭離岸流帶離，因體力不支無法返岸，高舉雙手求救，隨即攜帶救援裝備，協調業者運用SUP合力協助，共救援15人，全數安全返岸。