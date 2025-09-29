谷關往東勢休旅車擦撞路旁休旅車翻覆 車上3人受傷

台中市和平區谷關往東勢方向東關路今天下午發生車禍，一輛休旅車不慎擦撞停路邊休旅車後翻車，車上3人受傷，停路邊休旅車上也有3人，都未受傷，肇事原因由警方調查中。

台中市和平警分局表示，今天下午2時在和平區東關路三段發生翻車事故，40歲王姓男子駕駛休旅車搭載乘客3人，包括副駕駛1人、後座2人，沿台8線東關路三段谷關往東勢方向行駛，行經該路段，不慎擦撞停放在路旁白色休旅車左後保險桿，導致車輛重心不穩翻車。