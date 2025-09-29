谷關往東勢休旅車擦撞路旁休旅車翻覆 車上3人受傷
台中市和平區谷關往東勢方向東關路今天下午發生車禍，一輛休旅車不慎擦撞停路邊休旅車後翻車，車上3人受傷，停路邊休旅車上也有3人，都未受傷，肇事原因由警方調查中。
台中市和平警分局表示，今天下午2時在和平區東關路三段發生翻車事故，40歲王姓男子駕駛休旅車搭載乘客3人，包括副駕駛1人、後座2人，沿台8線東關路三段谷關往東勢方向行駛，行經該路段，不慎擦撞停放在路旁白色休旅車左後保險桿，導致車輛重心不穩翻車。
王姓男駕駛輕傷、後座2名乘客頭部暈眩，另一名乘客沒受傷，消防隊救護車載送到台中榮民醫院救治，路邊停車的白色休旅車一車3人無人受傷。2名駕駛均無酒駕情事，持照條件皆正常，詳細事故發生原因釐清調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言