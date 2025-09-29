快訊

谷關往東勢休旅車擦撞路旁休旅車翻覆 車上3人受傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市和平區谷關往東勢方向東關路今天下午發生車禍，一輛休旅車不慎擦撞停路邊休旅車後翻車，車上3人受傷，停路邊休旅車上也有3人，都未受傷，肇事原因由警方調查中。

台中市和平警分局表示，今天下午2時在和平區東關路三段發生翻車事故，40歲王姓男子駕駛休旅車搭載乘客3人，包括副駕駛1人、後座2人，沿台8線東關路三段谷關往東勢方向行駛，行經該路段，不慎擦撞停放在路旁白色休旅車左後保險桿，導致車輛重心不穩翻車。

王姓男駕駛輕傷、後座2名乘客頭部暈眩，另一名乘客沒受傷，消防隊救護車載送到台中榮民醫院救治，路邊停車的白色休旅車一車3人無人受傷。2名駕駛均無酒駕情事，持照條件皆正常，詳細事故發生原因釐清調查中。

台中市和平區東關路三段今天發生車禍，小貨車翻車，3人受傷。圖／警方提供
相關新聞

外籍大學生結伴到瑪家鄉沙拉灣瀑布戲水 20歲印尼籍男學生溺斃

屏東縣消防局今上午10時34分接獲報，高雄一群外籍大學生在瑪家鄉舊排灣部落沙拉灣瀑布戲水，其中1男溺水，屏東縣消防局獲報...

影／萬里桐海域15名浮潛客遭離岸流帶離 海巡與業者合力救援

連假最後一天，海巡署南部分署第六岸巡隊第二機動巡邏站執行巡邏勤務，在恆春萬里桐水域遊憩熱點設救援站，今天上午9時、10時...

台港7人ATT散場搭電梯爆衝突 女控遭酒客扯髮搶手機搧巴掌

台北市信義區ATT 4 FUN大樓昨凌晨客人散場時發生衝突，台籍、香港籍共6名女子、1名男子搭電梯下樓，雙方疑因進出電梯...

南投專勤隊長獨攀八仙山猝死 同僚曝是好長官、移民署將辦理撫卹

移民署南投專勤隊長邱國志昨天獨攀台中和平區八仙山，登山途中OHCA猝逝，親友錯愕難過。而他今年4月才調到南投專勤隊服務，...

順天建設南屯工地挖破瓦斯管 幸未釀人員傷亡虛驚一場

順天建設位於南屯區永春東七路的建築工地，今天下午1時許，傳出工人疑挖破瓦斯管線，導致現場瓦斯味瀰漫，警消獲報到場後，由警...

