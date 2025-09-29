快訊

外籍大學生結伴到瑪家鄉沙拉灣瀑布戲水 20歲印尼籍男學生溺斃

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局今上午10時34分接獲報，高雄一群外籍大學生在瑪家鄉舊排灣部落沙拉灣瀑布戲水，其中1男溺水，屏東縣消防局獲報趕抵現場，將20歲印尼籍甘姓男大生救上岸後OHCA無生命跡象，送醫不治，警方將報請檢方相驗，並通知校方。

據了解，高雄兩所大學外籍生共27人（20男7女）相約到屏東縣瑪家鄉沙拉灣瀑布戲水，其中20歲印尼籍甘姓大學生溺水，趕緊報案。

屏東縣消防局獲報後，出動瑪家、三地門、特搜與第一大隊，共6車、1無人機、警消15人、義消7人前往搜救，下午1時30分將溺者印尼籍甘姓男大生救上岸，現場無生命跡象，消防人員在下午3時半將甘南送到救護車，送醫不治。警方將報請檢方相驗，並通知校方。

近日山區才剛下過雨加上颱風過後前往山區的道路並不好走。部落耆老說，沙拉灣瀑布是部落禁忌之地，當地人通常不會前往，瀑布下方的水面看起來很平靜，下方都有暗流漩渦。

沙拉灣瀑布在瑪家鄉舊排灣部落，進入山區需申請入山證。2016年沙拉灣瀑布曾發生3名遊客溺斃事件，去年2024年6月發生菲律賓籍1名女移工瀑布戲水溺水身亡。未料今天發生20歲甘姓印尼籍大學生溺水事件。

屏東縣瑪家鄉沙拉灣瀑布今天上午驚傳溺水，消防局獲報趕抵現場，將20歲印尼籍甘姓男大生救上岸後OHCA無生命跡象，送醫不治。記者劉星君／翻攝
屏東縣 溺水 印尼

