外籍大學生結伴到瑪家鄉沙拉灣瀑布戲水 20歲印尼籍男學生溺斃

屏東縣消防局今上午10時34分接獲報，高雄一群外籍大學生在瑪家鄉舊排灣部落沙拉灣瀑布戲水，其中1男溺水，屏東縣消防局獲報趕抵現場，將20歲印尼籍甘姓男大生救上岸後OHCA無生命跡象，送醫不治，警方將報請檢方相驗，並通知校方。

據了解，高雄兩所大學外籍生共27人（20男7女）相約到屏東縣瑪家鄉沙拉灣瀑布戲水，其中20歲印尼籍甘姓大學生溺水，趕緊報案。

屏東縣消防局獲報後，出動瑪家、三地門、特搜與第一大隊，共6車、1無人機、警消15人、義消7人前往搜救，下午1時30分將溺者印尼籍甘姓男大生救上岸，現場無生命跡象，消防人員在下午3時半將甘南送到救護車，送醫不治。警方將報請檢方相驗，並通知校方。

近日山區才剛下過雨加上颱風過後前往山區的道路並不好走。部落耆老說，沙拉灣瀑布是部落禁忌之地，當地人通常不會前往，瀑布下方的水面看起來很平靜，下方都有暗流漩渦。