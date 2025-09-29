屏東遊客浮潛遭離岸流帶離 15人全獲救

快訊

中央社／ 屏東縣29日電

教師節連假加上好天氣，屏東縣恆春地區湧入大量遊客戲水，但今天萬里桐海域海流強勁，有2組浮潛遊客遭離岸流帶離，體力不支、揮手呼救，所幸15人全獲海巡救援。

海巡署南部分署第六岸巡隊第二機動巡邏站長曾子晉上尉接受媒體聯訪表示，今天該站執行勤務，在萬里桐水域遊憩熱點開設救援站，分別於上午9時及10時許，陸續發現有浮潛遊客遭離岸流帶離，因體力不支無法返岸，高舉雙手求救。

曾子晉表示，海巡人員立即攜帶救援裝備，並協調業者運用SUP協助，合計成功救援2組遊客共15人，全數安全返岸。

第六岸巡隊表示，適逢教師節連續假期，恆春及墾丁地區湧入大量遊客戲水，水域安全風險相對提高。第六岸巡隊持續派員加強巡視，並於熱門遊憩地點設置救援站，期能及時發現，並處置緊急狀況，確保遊客生命安全。

此外，第六岸巡隊呼籲，民眾可多加利用「GoOcean海洋遊憩風險平台」，掌握即時海象、風速及海流等資訊，並留意相關警戒訊息，提高風險意識，避免發生危險。如於岸際或港區活動時發現有人溺水，立即撥打海巡署118報案專線，海巡人員將迅速派員前往救援。

