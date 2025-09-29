聽新聞
南投專勤隊長獨攀八仙山猝死 同僚曝是好長官、移民署將辦理撫卹
移民署南投專勤隊長邱國志昨天獨攀台中和平區八仙山，登山途中OHCA猝逝，親友錯愕難過。而他今年4月才調到南投專勤隊服務，為人和善、做事認真，是同僚眼中的好同事、好長官，移民署表示，後續將提供家屬必要協助並辦理撫卹。
邱國志昨天獨自攀登八仙山，登山途中突然失去呼吸心跳，山友發現他時已無意識，緊急通報119。台中市消防局昨下午3時許獲報後派員馳援，搜救人員昨晚近7時到達事故點，邱已明顯死亡，遺體交由警方處理，今送往彰化殯儀館處理。
據了解，53歲的邱國志畢業於警大外事系60期，自1995年投身警界，服務年資超過30年，歷任彰化、澎湖等多個縣市移民署單位，今年4月才調到南投縣專勤隊，而熱愛爬山的他，為人和善、做事認真，是同僚眼中的好同事、好長官。
移民署也表示，邱隊長在移民署服務18年，處事積極，認真負責，對移民署業務推動及公共服務貢獻良多，是許多同僚的學習榜樣。他昨天利用休假日登山鍛練體能，未料發生憾事，移民署深感惋惜，後續將提供家屬必要協助並辦理撫卹。
針對獨攀，搜救人員則提醒，大小山域其實都潛藏危機，登山前應進行事前規畫準備及自身風險評估，但因身體狀況難預料，若發生不適或有意外就怕無人照應，因此建議山友最好還是結伴同行，盡量避免獨攀，並攜帶衛星定位及通信設備。
