快訊

花蓮災後恐出病菌大軍 專家提醒飲食守則 「這一物」快丟掉

災後復原與防備工作持續進行 花蓮光復鄉明停班課

6縣市大雨特報！恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

南投專勤隊長獨攀八仙山猝死 同僚曝是好長官、移民署將辦理撫卹

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

移民署南投專勤隊長邱國志昨天獨攀台中和平區八仙山，登山途中OHCA猝逝，親友錯愕難過。而他今年4月才調到南投專勤隊服務，為人和善、做事認真，是同僚眼中的好同事、好長官，移民署表示，後續將提供家屬必要協助並辦理撫卹。

邱國志昨天獨自攀登八仙山，登山途中突然失去呼吸心跳，山友發現他時已無意識，緊急通報119。台中市消防局昨下午3時許獲報後派員馳援，搜救人員昨晚近7時到達事故點，邱已明顯死亡，遺體交由警方處理，今送往彰化殯儀館處理。

據了解，53歲的邱國志畢業於警大外事系60期，自1995年投身警界，服務年資超過30年，歷任彰化、澎湖等多個縣市移民署單位，今年4月才調到南投縣專勤隊，而熱愛爬山的他，為人和善、做事認真，是同僚眼中的好同事、好長官。

移民署也表示，邱隊長在移民署服務18年，處事積極，認真負責，對移民署業務推動及公共服務貢獻良多，是許多同僚的學習榜樣。他昨天利用休假日登山鍛練體能，未料發生憾事，移民署深感惋惜，後續將提供家屬必要協助並辦理撫卹。

針對獨攀，搜救人員則提醒，大小山域其實都潛藏危機，登山前應進行事前規畫準備及自身風險評估，但因身體狀況難預料，若發生不適或有意外就怕無人照應，因此建議山友最好還是結伴同行，盡量避免獨攀，並攜帶衛星定位及通信設備。

移民署南投專勤隊長邱國志昨獨攀八仙山，途中OHCA昏迷，台中市消防局派員到場救援時已明顯死亡，遺體交由警方處理。圖／台中市消防局提供
移民署南投專勤隊長邱國志昨獨攀八仙山，途中OHCA昏迷，台中市消防局派員到場救援時已明顯死亡，遺體交由警方處理。圖／台中市消防局提供

移民署 南投縣 彰化

延伸閱讀

南投福興溫泉區遊憩升級 明年不必再頂烈日泡腳

儀式感！「綁緞帶」尋芳 三峽一樓一鳳應召站負責人遭訴

茶友注意！南投茶博本周登場 今年遭遇1狀況展館大風吹

移民署南投專勤隊長登山亡 消防主管趕上山見同學遺體當場大哭

相關新聞

順天建設南屯工地挖破瓦斯管 幸未釀人員傷亡虛驚一場

順天建設位於南屯區永春東七路的建築工地，今天下午1時許，傳出工人疑挖破瓦斯管線，導致現場瓦斯味瀰漫，警消獲報到場後，由警...

狗吠聲擾人影響生活作息 男竟持鐵管刺死鄰居的狗

屏東縣陳姓男子不滿鄰居李男將狗養屋外鐵籠內位置好就在他的房間屋外旁，不滿狗吠聲擾人，影響生活作息，28日深夜11時，竟持...

34歲男騎車撞苑裡路邊違停小客貨慘死 警方查辦過失致死罪嫌

34歲吳姓男子昨晚騎車在苗栗縣苑裡鎮世界路一段114巷路口附近，撞及違規停放的一輛小客貨車，吳男受到重創送醫搶救不治，全...

南投專勤隊長獨攀八仙山猝死 同僚曝是好長官、移民署將辦理撫卹

移民署南投專勤隊長邱國志昨天獨攀台中和平區八仙山，登山途中OHCA猝逝，親友錯愕難過。而他今年4月才調到南投專勤隊服務，...

開車途中遇逼車被害人檢舉 警方：有刑責且最高可罰3.6萬元

台中市后里區月眉東路昨天出現逼車行為，對方駕駛還在路中停車下車，狀似要恐嚇，被害車主已向警方檢舉，警方將追查車主到案，可...

影／女子穿戴潛水裝備準備妥當 在潮境公園下水處礁石滑倒 骨折送醫

1名女子今天到基隆潮境公園海域，背負裝備準備潛水時，在礁石滑倒，左腳骨折。消防人員獲報前往救援，合力將她搬運上岸，送醫急...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。