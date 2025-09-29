狗吠聲擾人影響生活作息 男竟持鐵管刺死鄰居的狗

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣陳姓男子不滿鄰居李男將狗養屋外鐵籠內位置好就在他的房間屋外旁，不滿狗吠聲擾人，影響生活作息，28日深夜11時，竟持鐵管猛刺鐵籠內的狗，狗狗被發現後奄奄一息，籠子內都是血，警方將陳男帶回，全案依違反動物保護法函送屏東地檢署偵辦。

35歲陳男不滿鄰居李男將狗狗飼養在屋外的鐵籠內，狗狗的吠叫聲影響生活作息，累積很長一段時間，加上剛好鐵籠擺放的位置就剛好在陳男的房間旁，陳男的屋子為一樓平房，被狗狗吠叫聲影響。

陳男昨天深夜拿起鐵管朝狗狗猛刺，畫面都被監視器錄來，飼主44歲李男發現後隨即報案，警方獲報到場後，調閱監視器畫面後，將陳男依違反動物保護法函送屏東地檢署。警方也通報縣府農業處動保科。

警方提醒，虐狗、殺狗等行為涉及違反動物保護法，發現動物受虐或處於危險時，即時通報動保科，全案詢問後今天依違反動物保護法函送屏東地檢署偵辦。

屏東縣崁頂鄉陳姓男子不滿鄰居養狗的狗吠聲，影響生活作息，竟持刀將狗殺死。記者劉星君／翻攝
屏東縣崁頂鄉陳姓男子不滿鄰居養狗的狗吠聲，影響生活作息，竟持刀將狗殺死。記者劉星君／翻攝

