34歲男騎車撞苑裡路邊違停小客貨慘死 警方查辦過失致死罪嫌
34歲吳姓男子昨晚騎車在苗栗縣苑裡鎮世界路一段114巷路口附近，撞及違規停放的一輛小客貨車，吳男受到重創送醫搶救不治，全案警方依過失致死罪嫌查辦處理。
通霄警分局苑裡分局昨晚8點52分接獲報案，苑裡鎮世界路一段114巷路口附近發生交通事故，吳男當場受傷失去意識，經送往苑裡李綜合醫院急救，傷重回天乏術。
警方初步調查，吳男騎機車沿世界路一段由南往北直行行駛時，在114巷路口，與路旁林姓男子（20歲）違規停放自小客貨車發生碰撞，詳細肇事原因尚待釐清。
警方表示，自小客貨車停放超越路邊線占用車道，一旁也有消防栓，加上夜間影響視線，詳細肇事原因及責任歸屬仍待進一步調查，全案依涉嫌過失致死罪移送苗栗地檢署偵辦。
