開車途中遇逼車被害人檢舉 警方：有刑責且最高可罰3.6萬元

台中市后里區月眉東路昨天出現逼車行為，對方駕駛還在路中停車下車，狀似要恐嚇，被害車主已向警方檢舉，警方將追查車主到案，可處罰6000元以上，3萬6000元以下罰鍰。另依刑法妨害公眾往來安全罪、強制罪等法令查辦。

大甲警分局表示，昨天中午1時8分，后里區月眉東路發生車輛逼車案，黃姓男子開轎車下國道1號后里交流道後，沿月眉東路南往北方向行駛，疑因變換車道時，與後方黑色小客貨車發生爭道糾紛，黑車駕駛超車並將車輛停駐於路中攔停。

遭攔停駕駛為避免於現場衍生糾紛，開車離開現場，再開車到大甲分局月眉派出所提供事發時段行車紀錄器畫面，檢舉該黑車違規行徑。

經警方檢視民眾提供檢舉畫面，黑車涉有違反道路交通管理處罰條例相關規定，汽車駕駛人「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」及「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」等違規行為，可處6000元以上，3萬6000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。並吊扣該汽車牌照6個月。