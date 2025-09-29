快訊

影／女子穿戴潛水裝備準備妥當 在潮境公園下水處礁石滑倒 骨折送醫

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

1名女子今天到基隆潮境公園海域，背負裝備準備潛水時，在礁石滑倒，左腳骨折。消防人員獲報前往救援，合力將她搬運上岸，送醫急救脫險。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午8時左右接獲報案，指在潮境公園潛水區入口處有人滑倒受傷。消防人員到場時，發現傷者為35歲女子，意識清楚，左腿因骨折變形。當地下水處礁石濕滑，有名消防員也不慎滑倒，所幸沒有受傷。

由於海岸搬運傷者不易，消防局加派人力馳援，在固定傷肢後，合力將她從潛水入口處搬運潮境公園，再由救護車送往基隆長庚醫院急救。

潛水教練說，學員們在岸上穿戴好裝備，依序經過礁石區要下水時，這名水學員疑背負重裝備，加上礁石濕滑才跌倒。

1名女子今天到基隆潮境公園海域準備潛水時，在礁石上滑倒導致左腳骨折。消防人員獲報前往救援，合力將她搬運上岸送醫急救脫險。記者邱瑞杰／翻攝
