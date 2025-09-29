苗栗火車站前遊走車道踹巡邏車 男子遭警帶回管束

快訊

中央社／ 苗栗縣29日電

教師節連假期間，南來北往旅客頻繁，1名男子夜間在苗栗火車站前不時大聲吼叫，警方到場勸離，男子不從還以腳踹巡邏車，並作勢攻擊員警，最後被員警制伏帶回管束。

苗栗縣警察局苗栗分局今天表示，北苗派出所昨晚接獲民眾報案指稱，苗栗火車站前有人站在車道上，適逢連假期間車輛較多，繞行圓環車輛因視線受阻，險些撞及對方，警方立即指派員警前往查處。

員警趕赴現場，發現羅姓男子（58歲）不明原因站立於車道中間，影響往來人車安全，立即上前勸導，但羅男不從，還步行往警方巡邏車方向，以腳踹巡邏車，並作勢攻擊員警。

警方說，員警見勸阻無效，只好依警察職權行使法第19條第1項第3款規定，因暴行或鬥毆非管束不能預防其傷害，將羅男當場壓制，帶返派出所執行管束。

此外，羅男站立路中影響往來人車部分，將依道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款制單舉發。

