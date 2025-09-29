屏東男疑不滿狗吠 持利器行刺鄰居犬
屏東縣崁頂鄉陳姓男子疑因長期不滿鄰居的狗吠，昨天晚間持利器將狗刺死。警方已將陳男查處到案，並通報動保處，全案依違反動物保護法移送屏東地檢署偵辦。
屏東縣政府警察局東港分局今天發布訊息表示，分局於28日晚間11時接獲李姓男子報案，稱其飼養於狗籠內的狗，遭他人刺殺死亡。警方經調閱監視器後，將35歲陳姓嫌疑人查處到案，並通報動保處，全案依違反動物保護法移送屏東地檢署偵辦。
警方透露，陳男與受害飼主李男為鄰居。李男將狗飼養在戶外鐵籠內，陳男則居住於1樓平房，與狗相距不到20公尺。陳男疑因長期不滿狗吠聲干擾作息，昨晚持利器將狗刺死。李男母親見狀制止未果，遂報警處理。
警方呼籲，民眾發現動物受虐或處於危險時，即時通報動保處或110報案，共同守護動物生命，營造安全友善生活環境。
