快訊

緊急召回！經濟部點名5款行動電源應「立即停用」 外觀、型號一次看

身分出爐！花蓮光復尋獲第18具遺體 指紋比對是苦尋多日的他

盧特尼克拋「美版矽盾」點名跟台灣對分一杯羹 美晶片自製率要拚40%

神情恍惚！中壢女開賓士逆向連撞逃逸 車內吸笑氣遭逮

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名34歲廖姓女子昨晚開車神情恍惚，行經中壢區中央西路二段時逆向擦撞對向2輛小客車，導致4人受傷，隨後肇事逃逸；警方尋獲廖女後發現她在車上吸食笑氣，車上有鋼瓶及氣球等物，全案依公共危險及肇事逃逸等罪嫌依法偵辦。

中壢警分局興國派出所昨晚8時許獲報接獲報案，在中央西路二段有交通事故發生，立即派員到場，並循線查獲34歲廖女到案說明。

經了解，廖女駕駛白色賓士車沿中央西路二段往新明路方向直行時，疑似精神不濟向左偏移，而與對向2輛小客車發生交通事故，導致第2輛遭撞擊的車內駕駛及乘客共4人受有擦挫傷，廖女於事故後肇事逃逸現場。

興國派出所員警獲報後，立即擴大調閱監視錄影畫面，於30分鐘內將廖女帶回，並於車內查獲笑氣鋼瓶，廖女一開始在車內搖下車窗與員警對話，神情恍惚還狡辯自己無吸食笑氣，全案警詢後依公共危險及肇事逃逸等罪嫌依法偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園34歲廖女昨晚開車行經中壢區中央西路二段逆向擦撞對向2車，釀4人受傷，肇事逃逸；警方尋獲廖女後發現她在車上吸食笑氣，現場有鋼瓶及氣球等物，全案依法偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園34歲廖女昨晚開車行經中壢區中央西路二段逆向擦撞對向2車，釀4人受傷，肇事逃逸；警方尋獲廖女後發現她在車上吸食笑氣，現場有鋼瓶及氣球等物，全案依法偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園34歲廖女昨晚開車行經中壢區中央西路二段逆向擦撞對向2車，釀4人受傷，肇事逃逸；警方尋獲廖女後發現她在車上吸食笑氣，現場有鋼瓶及氣球等物，全案依法偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園34歲廖女昨晚開車行經中壢區中央西路二段逆向擦撞對向2車，釀4人受傷，肇事逃逸；警方尋獲廖女後發現她在車上吸食笑氣，現場有鋼瓶及氣球等物，全案依法偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園34歲廖女昨晚開車行經中壢區中央西路二段逆向擦撞對向2車，釀4人受傷，肇事逃逸；警方尋獲廖女後發現她在車上吸食笑氣，現場有鋼瓶及氣球等物，全案依法偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園34歲廖女昨晚開車行經中壢區中央西路二段逆向擦撞對向2車，釀4人受傷，肇事逃逸；警方尋獲廖女後發現她在車上吸食笑氣，現場有鋼瓶及氣球等物，全案依法偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園34歲廖女昨晚開車行經中壢區中央西路二段逆向擦撞對向2車，釀4人受傷，肇事逃逸；警方尋獲廖女後發現她在車上吸食笑氣，現場有鋼瓶及氣球等物，全案依法偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園34歲廖女昨晚開車行經中壢區中央西路二段逆向擦撞對向2車，釀4人受傷，肇事逃逸；警方尋獲廖女後發現她在車上吸食笑氣，現場有鋼瓶及氣球等物，全案依法偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園34歲廖女昨晚開車行經中壢區中央西路二段逆向擦撞對向2車，釀4人受傷，肇事逃逸；警方尋獲廖女後發現她在車上吸食笑氣，現場有鋼瓶及氣球等物，全案依法偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園34歲廖女昨晚開車行經中壢區中央西路二段逆向擦撞對向2車，釀4人受傷，肇事逃逸；警方尋獲廖女後發現她在車上吸食笑氣，現場有鋼瓶及氣球等物，全案依法偵辦。記者周嘉茹／翻攝

交通事故 中壢 桃園 毒駕

延伸閱讀

中壢女開賓士逆向撞2車逃逸 警火速逮人車上發現1物

維護連假治安！中壢警雷霆除暴強勢掃蕩詐欺、毒品

獨／賓士男窄路狂飆3連撞 8警一擁而上搜出這些…

影／黑絲女開賓士連撞2公車6機車稱恍神 警一看秒查獲喪屍煙油

相關新聞

神情恍惚！中壢女開賓士逆向連撞逃逸 車內吸笑氣遭逮

桃園市一名34歲廖姓女子昨晚開車神情恍惚，行經中壢區中央西路二段時逆向擦撞對向2輛小客車，導致4人受傷，隨後肇事逃逸；警...

高雄興達廠新燃氣機組辦公室傳憾事 1外包勞工陳屍

高雄市興達電廠今天早上傳出憾事，一名外包廠商男員工被發現陳屍新燃氣機組辦公室內，已無生命跡象，現場留有書信，警方初步排除...

移民署南投專勤隊長登山亡 消防主管趕上山見同學遺體當場大哭

移民署南投專勤隊長邱國志昨天攀登台中和平區八仙山身亡，台中市消防局派多人上山救援過程，一名消防主管獲知可能是他警大同學，...

屏東縣瑪家鄉舊排灣沙拉灣瀑布傳1人溺水 警消急救援

屏東縣消防局今上午10時34分接獲報案，一群人到瑪家鄉舊排灣部落沙拉灣瀑布遊玩，1人溺水，警消獲報趕往現場，近日山區下雨...

影／登山客滑落溪溝頭著地受傷 空勤直升機飛苗栗大雪山救援

一名男登山客登山時不慎滑落溪溝，頭著地受傷，下顎骨骨折，無法行走，空勤總隊今天派出黑鷹直升機飛到苗栗大雪山救援，載傷者下...

豐原KTV唱歌朋友口角打架 警方噴辣椒水壓制移送2人

5名朋友昨晚到台中市豐原區一家KTV唱歌，其中2人在包廂內口角進而打架，另3人在旁勸架，員警趕到現場，對情緒激動2人噴辣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。