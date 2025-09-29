神情恍惚！中壢女開賓士逆向連撞逃逸 車內吸笑氣遭逮
桃園市一名34歲廖姓女子昨晚開車神情恍惚，行經中壢區中央西路二段時逆向擦撞對向2輛小客車，導致4人受傷，隨後肇事逃逸；警方尋獲廖女後發現她在車上吸食笑氣，車上有鋼瓶及氣球等物，全案依公共危險及肇事逃逸等罪嫌依法偵辦。
中壢警分局興國派出所昨晚8時許獲報接獲報案，在中央西路二段有交通事故發生，立即派員到場，並循線查獲34歲廖女到案說明。
經了解，廖女駕駛白色賓士車沿中央西路二段往新明路方向直行時，疑似精神不濟向左偏移，而與對向2輛小客車發生交通事故，導致第2輛遭撞擊的車內駕駛及乘客共4人受有擦挫傷，廖女於事故後肇事逃逸現場。
興國派出所員警獲報後，立即擴大調閱監視錄影畫面，於30分鐘內將廖女帶回，並於車內查獲笑氣鋼瓶，廖女一開始在車內搖下車窗與員警對話，神情恍惚還狡辯自己無吸食笑氣，全案警詢後依公共危險及肇事逃逸等罪嫌依法偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言