龍潭汽車「開大燈」逆向釀禍 順向駕駛衰遭撞
桃園市龍潭區龍華路一台自小客車於24日晚間20時許，不明原因開著大燈逆向行駛，導致順向直行的小客車來不及閃避，當場被撞上。龍潭警分局表示，該起事故造成被撞的小客車駕駛受輕傷，所幸沒有大礙。
龍潭交通分隊表示，一名男子駕駛自小客車，疑似精神不濟，於龍潭區龍華路往大同路方向逆向行駛，與順向直行的自小客車發生碰撞，造成對方駕駛1人輕傷。經警方到場實施酒測檢查，當事人酒測值均為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。
警方呼籲，用路人上路時，切勿疲勞駕駛，以維護自身及其他用路人行車安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】龍潭汽車「開大燈」逆向釀禍 順向駕駛衰遭撞
