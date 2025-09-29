快訊

中壢警方在廖女車上發現笑氣鋼瓶，疑似是毒駕肇事。圖：讀者提供

桃園市中壢區中央西路二段昨(28)日晚間20時許有一台賓士自小客車逆向撞上2部自小客車，肇事駕駛未等警方到場就擅自離開，涉嫌肇事逃逸。中壢警分局獲報，立即調閱監視器掌握車牌，鎖定肇事駕駛為34歲廖姓女子，於30分鐘內火速將她帶回，並在其車上發現笑氣鋼瓶，疑似是毒駕肇事。全案警詢後依公共危險及肇事逃逸等罪嫌依法偵辦。

55rqeqw 8 scaled
廖女昨晚駕駛自小客車沿中央西路二段往新明路方向直行時，疑似精神不濟向左偏移，而與對向2輛自小客車發生交通事故。圖：讀者提供

興國派出所表示，廖女昨晚駕駛自小客車沿中央西路二段往新明路方向直行時，疑似精神不濟向左偏移，而與對向2輛自小客車發生交通事故，致使第2台遭撞擊之車內駕駛及乘客共4人受有擦挫傷，廖女於事故後駛離現場。興國派出所獲悉上情後，立即擴大調閱監視錄影畫面，於30分鐘內將廖女帶回，並於車內查獲笑氣鋼瓶，全案警詢後依公共危險及肇事逃逸等罪嫌依法偵辦。

中壢警分局長林鼎泰強調，警方對各類危險駕駛零容忍，無論是酒駕、毒駕都將從嚴依法究辦。也呼籲民眾切勿因一時好奇或僥倖心態誤觸法網，更不要將自身與他人安全置於險境，共同守護道路交通安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢女開賓士逆向撞2車逃逸 警火速逮人車上發現1物

