影／登山客滑落溪溝頭著地受傷 空勤直升機飛苗栗大雪山救援

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名男登山客登山時不慎滑落溪溝，頭著地受傷，下顎骨骨折，無法行走，空勤總隊今天派出黑鷹直升機飛到苗栗大雪山救援，載傷者下山，救護車載送到醫院治療。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天接獲總隊勤務指揮中心命令，執行苗栗縣泰安鄉大雪山山難救援任務，35歳吳姓男登山客因滑落溪溝，造成頭部著地嚴重創傷、下顎骨骨折，無法行走，申請空中救援。

派出飛機編號NA-702黑鷹直升機，飛行組員正駕駛施建誠、副駕駛陶金鈺、機工長王健雄，消防署特搜隊員 王勝宏、李法寬執行。

今天早上7時55分起飛定目標區，到目標區後，實施高、低空偵察確認場域狀況後，以飛機滯空方式實施吊掛救援，消防署特搜隊員李法寬出艙，完成吊掛作業後返回台中清泉崗機場機場，再將傷患交由救護車後送就醫。

一名男登山客登山時滑落溪溝頭著地受傷，空勤直升機今天飛到苗栗大雪山救援。圖／空勤總隊提供
一名男登山客登山時滑落溪溝頭著地受傷，空勤直升機今天飛到苗栗大雪山救援。圖／空勤總隊提供

大雪山 清泉崗機場 黑鷹直升機

