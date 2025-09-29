快訊

高雄興達廠新燃氣機組辦公室傳憾事 1外包勞工陳屍

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市興達電廠今天早上傳出憾事，一名外包廠商男員工被發現陳屍新燃氣機組辦公室內，已無生命跡象，現場留有書信，警方初步排除外力介入。

興達電廠廠區各由湖內警分局、岡山警分局管轄；湖內轄區為舊燃煤機組，新設燃氣機組則位於岡山轄區。

岡山警分局今早8時33分接獲報案，稱電廠辦公室內有員工昏迷。消防人員趕抵現場，確認該名男子已明顯死亡。

據了解，該男子為台電外包廠商，負責品管工作，昨天晚上留在辦公室與同事聊天，兩人還有說有笑，後來同事先行離開，今早上班時，發現桌上留有書信，找遍其他辦公室，最後於其中一家辦公室找到該名死亡的男同事

因興達電廠本月初才發生天然氣外洩爆炸，該男子留下書信均與個人生活有關，警方已報請檢察官相驗，釐清該男子死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

興達電廠外觀。記者張議晨／攝影
興達電廠外觀。記者張議晨／攝影

