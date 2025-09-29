移民署南投專勤隊長登山亡 消防主管趕上山見同學遺體當場大哭

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

移民署南投專勤隊長邱國志昨天攀登台中和平區八仙山身亡，台中市消防局派多人上山救援過程，一名消防主管獲知可能是他警大同學，連夜趕到山上，確認是曾一起登山的好感情同學，這名消防主管當場落淚，在遺體前默念「永別了，國志。永遠的好同學。」

邱國志昨天登山途中OHCA昏迷，山友發現報案，台中市消防局派員上山救援，昨晚接觸到邱國志並搬運到松鶴延年露營區，遺體交由警方處理；他一名好友錯愕說，邱國志身體健康，常登山和跑馬拉松，眾人無法置信。

一名消防主管說，昨天同仁們第一時間趕往現場救援，南松鶴通往八仙的路段非常陡峭。後來得知倒下的人是邱國志，他的警大同不系同學，心中一驚；這名主管說，邱國志身上除了手機還有一些食物與水，手機背面貼名片，他看到名片時嚇了一跳。

這名主管昨晚急奔到南松鶴登山口露營區，多位消防隊員和志工已到場，當他看到現場屍袋中遺體，再也忍不住，難過流淚。

他和邱國志雖然警大不同系，二人曾一起參加過登雪山、玉山。畢業後雖然見面不多，但始終在臉書上保持聯繫，常常分享彼此的登山經驗。

台中市和平警分局聯繫家屬認認死者為邱國志，據邱妻表示，邱生前無其他疾病，不知為何會突然昏迷，邱住彰化，目前遺體已送往彰化殯儀館，今天報請檢察官相驗，查明死因。

移民署南投專勤隊長邱國志昨天獨自攀登台中和平區八仙山，途中OHCA昏迷，山友發現報案，台中市消防局派員上山救援，昨晚接觸到邱國志並搬運到松鶴延年露營區，遺體交由警方處理。圖／台中市消防局提供
移民署南投專勤隊長邱國志昨天獨自攀登台中和平區八仙山，途中OHCA昏迷，山友發現報案，台中市消防局派員上山救援，昨晚接觸到邱國志並搬運到松鶴延年露營區，遺體交由警方處理。圖／台中市消防局提供

