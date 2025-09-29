淡水凌晨離奇死亡車禍 騎車載女友撞人行道、男子頭部重創不治
24歲蔡男清晨4時許騎車載20歲林姓女友行經淡水區淡金路二段時，不明原因偏移擦撞人行道路緣，蔡男與林女當場噴飛倒地，救護人員到場發現蔡男已無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治，林女則全身多處擦挫傷昏迷，確切車禍原因仍待警方調查。
淡水警方今天凌晨4時許巡邏行經淡金路二段時，有民眾上前告知前方有車禍。警員立即趕抵現場，發現1名女子倒臥人行道路緣邊，另1名男子倒臥於一旁草叢，人行道上還有1輛機車。救護人員到場後發現2人均有嚴重創傷，其中女子尚有氣息，男子頭部重創無呼吸心跳，送醫急救後因傷重不治。
警方調查死者為24歲蔡男，事發當時騎車載20歲林姓女友往三芝方向行進，疑因車速過快車輛失控撞擊人行道路緣因而釀禍，確切車禍原因仍待警方調查釐清。
