淡水凌晨離奇死亡車禍 騎車載女友撞人行道、男子頭部重創不治

24歲蔡男清晨4時許騎車載20歲林姓女友行經淡水區淡金路二段時，不明原因偏移擦撞人行道路緣，蔡男與林女當場噴飛倒地，救護人員到場發現蔡男已無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治，林女則全身多處擦挫傷昏迷，確切車禍原因仍待警方調查。

淡水警方今天凌晨4時許巡邏行經淡金路二段時，有民眾上前告知前方有車禍。警員立即趕抵現場，發現1名女子倒臥人行道路緣邊，另1名男子倒臥於一旁草叢，人行道上還有1輛機車。救護人員到場後發現2人均有嚴重創傷，其中女子尚有氣息，男子頭部重創無呼吸心跳，送醫急救後因傷重不治。