台南壓克力工廠大火昨晚燒到今晨 1500坪廠房夷為平地

台南市仁德區中正西路1011巷一處壓克力工廠昨晚間9點多起火，1500坪鐵皮連棟建物在消防隊或報到達時已冒出熊熊火光，消防員到場滅火到一半廠房整個坍塌，還好當時沒有人在廠內，大火凌晨兩點多壓制，但直到清晨還有殘餘火煙必須處理，業者要求調查失火原因。

台南市消防局表示，路過民眾報案時稱廠房已有熊熊火光，消防人車到達已全面燃燒，勤務中心派遣文賢等分隊共出動35車68人、義消60人、消防機器人2台，廠房後來因為燃燒倒塌，重機具挖土機協助打開火線噴水。