聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市仁德區中正西路1011巷一處壓克力工廠昨晚間9點多起火，1500坪鐵皮連棟建物在消防隊或報到達時已冒出熊熊火光，消防員到場滅火到一半廠房整個坍塌，還好當時沒有人在廠內，大火凌晨兩點多壓制，但直到清晨還有殘餘火煙必須處理，業者要求調查失火原因。

台南市消防局表示，路過民眾報案時稱廠房已有熊熊火光，消防人車到達已全面燃燒，勤務中心派遣文賢等分隊共出動35車68人、義消60人、消防機器人2台，廠房後來因為燃燒倒塌，重機具挖土機協助打開火線噴水。

消防局表示，壓克力公司夜間無人留守，燃燒面積約1500平方公尺，需要那麼多時間還有大量人力滅火，主要是因為燃燒原油與重油各約兩噸及內部雜物。因廠房是業者租賃，有財損需要火調。且延燒一旁環境工程公司約60平方公尺，兩家業者都有財損、需要火調，合計燃燒面積約1560平方公尺。

台南壓克力工廠大火昨晚燒到今晨，1500坪廠房夷為平地。圖／讀者提供
台南壓克力工廠大火昨晚燒到今晨，1500坪廠房夷為平地。圖／讀者提供
台南壓克力工廠大火昨晚燒到今晨，1500坪廠房夷為平地。圖／讀者提供
台南壓克力工廠大火昨晚燒到今晨，1500坪廠房夷為平地。圖／讀者提供
台南壓克力工廠大火昨晚燒到今晨，1500坪廠房夷為平地。圖／讀者提供
台南壓克力工廠大火昨晚燒到今晨，1500坪廠房夷為平地。圖／讀者提供

