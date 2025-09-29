聽新聞
雲林萡仔寮賞夕陽 海堤遭倒廢棄物殺風景

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導

雲林縣四湖鄉萡仔寮海堤是欣賞夕陽的熱門景點，近日海堤上卻被棄置大量太空包廢棄物。記者陳雅玲／攝影
雲林四湖鄉萡仔寮海堤是賞夕陽景點，近日被棄置大量太空包廢棄物，甚至還有疑似門框、窗戶等營建廢棄物，鄉民怒罵缺德、破壞沿海自然美景；環保局表示，正請警方協助調閱路口監視器釐清行為人。

雲縣環保局副局長黃富義表示，本月18日接獲報案，會同轄區台西警分局飛沙派出所員警至現場稽查，發現遭棄置30餘袋太空包的營建混合廢棄物；若明天之前未查獲行為人，會依規定函請權管單位水利署第五河川分署盡速清理。

四湖鄉萡子村蔡姓村民說，約10天前曾看到1輛貨車兩度開到海堤上，隨後將1袋又1袋的太空包吊放到海堤上，當時以為是公部門的工程車在施工，不以為意，後來才發現太空包裝的是門框、窗框、水泥塊等營建及裝潢廢棄物，大家才恍然大悟是不肖業者棄置廢棄物。

1名旅居外地的村民在教師節連假返鄉，到海堤欣賞風景，沒想到看到一堆廢棄物，直言「非常殺風景」。

