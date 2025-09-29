聽新聞
0:00 / 0:00

33年柴山奉茶到臨終 洪木生獲褒揚

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

高雄柴山背水英雄洪木生昨辦告別式，市長陳其邁（右）頒發褒揚狀給家屬，感念他一生無私奉獻。記者徐白櫻／攝影
高雄柴山背水英雄洪木生昨辦告別式，市長陳其邁（右）頒發褒揚狀給家屬，感念他一生無私奉獻。記者徐白櫻／攝影
柴山山友暱稱「生哥」的洪木生與世長辭，他背水爬山歲月長達33年，即使臨終前1個月也未中斷，生前成立柴山奉茶隊，召募500人為山友無償供應茶水。家人昨辦告別式，市長陳其邁頒發褒揚狀，感念生哥畢生無私奉獻，精神如同許多拿起鏟子為花蓮洪災付出的「鏟子超人」。

洪木生9月13日病故，享壽70歲，昨在高雄市殯舉辦告別式，現場聚集許多山友送他最後一程。市長陳其邁頒發褒揚狀，立委柯志恩、邱議瑩也率隊上香致意。

陳其邁表示，「生哥的離去是市民的損失」，生哥精神會傳承下去，猶如花蓮堰塞湖事件，許多人背著鏟子去幫忙災區的精神一樣。

遺孀小玉姐說，丈夫一生最喜歡與山友分享及陪伴，能獲得市民肯定，家人內心無比欣慰。

奉茶隊員、議員黃柏霖表示，生哥背水、背瓦斯上山超過30年，17年前他也在生哥鼓勵下，背滿100桶水後加入奉茶隊，目前背茶志工近500人，小部分是月付1千元的「股東」，才能一直免費供應山友茶水。

「生哥過世前1個月還在背水！」黃柏霖說，洪木生多年前得到鼻咽癌，去年身體不適，就醫又發現攝護腺癌及淋巴癌，即使身體不舒服，生哥還是堅持背水上山，精神感動許多人，日後奉茶隊股東與志工會讓奉茶文化及生哥的精神延續下去。

延伸閱讀

張俊雄辭世 么子：父禁4子女從政「別讓人覺得你們占盡便宜」

影／33年柴山奉茶傳奇...病故前1個月還背水 陳其邁今頒發褒揚令

前行政院長張俊雄辭世 陳其邁發文哀悼：對台灣民主貢獻良多

談高雄撤離經驗 陳其邁：黃色警戒一律強制

相關新聞

影／台南工廠深夜大火廠房燒到倒塌 直到凌晨還沒撲滅

台南市仁德區中正西路1011巷一處壓克力工廠昨晚間9點多起火，鐵皮連棟建物在消防隊或報到達時已冒出熊熊火光，消防員到場滅...

33年柴山奉茶到臨終 洪木生獲褒揚

柴山山友暱稱「生哥」的洪木生與世長辭，他背水爬山歲月長達33年，即使臨終前1個月也未中斷，生前成立柴山奉茶隊，召募500...

雲林萡仔寮賞夕陽 海堤遭倒廢棄物殺風景

雲林四湖鄉萡仔寮海堤是賞夕陽景點，近日被棄置大量太空包廢棄物，甚至還有疑似門框、窗戶等營建廢棄物，鄉民怒罵缺德、破壞沿海...

高雄新堀江商圈傳槍響 違停轎車拒檢警開9槍逃逸追捕中

高雄市新興區新堀江商圈28日晚上8點25分傳出槍響，巡邏員警盤查一輛違規轎車時，對方拒檢並企圖衝撞等紅燈的其他車輛，員警...

移民署南投專勤隊長獨攀身亡 好友錯愕：他常登山跑馬拉松

移民署南投專勤隊長邱國志今天獨自攀登台中和平區八仙山，途中OHCA昏迷，山友發現報案，台中市消防局派員上山救援，今晚接觸...

先偷機車再犯案！警以車追人失敗 查進超商才找到人「送辦羈押」

楊姓老翁涉嫌先偷機當代步工具，進入民宅行竊得手後，把機車騎回原處停放，讓警方無法以車追人。員警鍥而不捨比對監視器畫面，終於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。