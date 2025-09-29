33年柴山奉茶到臨終 洪木生獲褒揚

高雄柴山背水英雄洪木生昨辦告別式，市長陳其邁（右）頒發褒揚狀給家屬，感念他一生無私奉獻。記者徐白櫻／攝影 柴山山友暱稱「生哥」的洪木生與世長辭，他背水爬山歲月長達33年，即使臨終前1個月也未中斷，生前成立柴山奉茶隊，召募500人為山友無償供應茶水。家人昨辦告別式，市長陳其邁頒發褒揚狀，感念生哥畢生無私奉獻，精神如同許多拿起鏟子為花蓮洪災付出的「鏟子超人」。

洪木生9月13日病故，享壽70歲，昨在高雄市殯舉辦告別式，現場聚集許多山友送他最後一程。市長陳其邁頒發褒揚狀，立委柯志恩、邱議瑩也率隊上香致意。

陳其邁表示，「生哥的離去是市民的損失」，生哥精神會傳承下去，猶如花蓮堰塞湖事件，許多人背著鏟子去幫忙災區的精神一樣。

遺孀小玉姐說，丈夫一生最喜歡與山友分享及陪伴，能獲得市民肯定，家人內心無比欣慰。

奉茶隊員、議員黃柏霖表示，生哥背水、背瓦斯上山超過30年，17年前他也在生哥鼓勵下，背滿100桶水後加入奉茶隊，目前背茶志工近500人，小部分是月付1千元的「股東」，才能一直免費供應山友茶水。

「生哥過世前1個月還在背水！」黃柏霖說，洪木生多年前得到鼻咽癌，去年身體不適，就醫又發現攝護腺癌及淋巴癌，即使身體不舒服，生哥還是堅持背水上山，精神感動許多人，日後奉茶隊股東與志工會讓奉茶文化及生哥的精神延續下去。