快訊

受潰堤影響…花蓮縣府宣布 光復鄉明天停班停課

移民署南投專勤隊長獨攀身亡 好友錯愕：他常登山跑馬拉松

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

移民署南投專勤隊長邱國志今天獨自攀登台中和平區八仙山，途中OHCA昏迷，山友發現報案，台中市消防局派員上山救援，今晚接觸到邱國志並搬運到松鶴延年露營區遺體交由警方處理；他一名好友錯愕說，邱國志身體健康，常登山和跑馬拉松，眾人無法置信。

台中市消防局今天下午3時27分獲報，中市和平區松鶴部落登山口往八仙山步道3-4K左右步道疑似OHCA案件，請求消防局協助，消防局立即派遣和平、谷關分隊共3車8人，現場由和平分隊長倪偉騰帶隊前往救援。

搜救人員今晚6時56分到達事故地點，現場為一名男性患者約50歲，倒臥地面、身體僵硬，明顯死亡。將遺體固定完成開始下撤；晚上9時59分抵達至松鶴延年露營區，遺體交由谷關派出所警員做後續處理，搜救人員收拾裝備器材返隊。

邱國志一名好友今晚說，聽到此不幸消息無法置信，他很健康，常登山跑馬拉松，多位好友都無法相信此事。

知名的台中和平區八仙山步道，常有山友揪團登山，圖為今年另一起救援畫面。記者游振昇／翻攝
