先偷機車再犯案！警以車追人失敗 查進超商才找到人「送辦羈押」

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

楊姓老翁涉嫌先偷機當代步工具，進入民宅行竊得手後，把機車騎回原處停放，讓警方無法以車追人。員警鍥而不捨比對監視器畫面，終於在一家超商看到他的影像，查出身分，發現另涉其他竊案，逮捕送辦。檢方指楊有逃亡、再犯之虞，聲押獲准。

新北瑞芳警分局今天表示，瑞芳派出所25日清晨接獲林姓民眾報案，指在客廳床上休憩時，有不明人士進入家中，偷走房間放在床邊的黑色側背包，損失約5400元。

瑞芳派出所所長林昆秀追查竊嫌，警員李宗軒、錢柔調閱周邊監視器，發現嫌犯在犯案前自備安全帽，先在瑞芳街一處停車場偷走1輛機車作為犯案工具，成功偷取他人財物後，又把機車停回原處。車主接獲警方到知出面說明，看到監視器畫面，才知道自己的機車曾經被偷走，還被竊賊騎去他處再犯竊案。

警員顏士翔、楊沛盛接續調閱、查訪道路和商家監視器，終於在瑞芳火車站前便利商店拍攝的影像，看到竊嫌清晰的正面影像，經比對確認是有竊盜前科的70歲楊姓老翁，並查出他另涉犯發生在瑞濱地區的竊案。

瑞芳派出所巡佐蕭尊仁和警員楊函諺、林幼容，前往基隆市楊姓老翁的住處，但未找到他。根據鄰居提供的線索，轉往安樂市場一帶，果然看到楊姓老翁，將他帶回調查，製作筆錄後，移送基隆地檢署偵辦。

檢察官偵訊後，指楊男除了犯下25日侵入住宅竊盜案，另涉21日的竊案，認為他有反覆實施犯罪及逃亡之虞，向基隆地方法院聲請羈押，法官開庭審理後裁定羈押。

楊姓老翁偷機車當代步工具，侵入民眾行竊財物，防警方以車追人。員警一路追查，在超商看到他的影像，查出身分後逮捕送辦。記者邱瑞杰／翻攝
楊姓老翁偷機車當代步工具，侵入民眾行竊財物，防警方以車追人。員警一路追查，在超商看到他的影像，查出身分後逮捕送辦。記者邱瑞杰／翻攝

