台東金樽兩名女衝浪客遭海流帶至外海 消防局空拍定位救人

台東金樽漁港附近海域是熱門衝浪點，每年都在這裡舉辦國際衝浪競賽。今天下午兩名女衝浪客因被強烈海流帶至600公尺外海無法返回岸邊，岸上民眾發現後報案，經台東縣消防局透過空拍機定位，連同海巡順利尋獲並將人救上岸，結束一場海上驚魂記。

今天下午1時多，觀浪民眾發現25歲及42歲女衝浪客距離陸地愈來愈遠，疑因體力不支無法返回岸邊，急忙通報台東縣消防局。

成功大隊於1時49分接獲指揮中心派遣，共出動6車1艇前往救援，在成功大隊副大隊長沈煒翔指揮下，空拍機飛手進行空中搜尋，在成功定位之後，海巡也同步投入救援行動。