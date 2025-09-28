快訊

日落後的光復鄉…居民燈下洗刷家具 滿肚苦水批政府「要負最大責任」

影／國民黨主席改選 郝龍斌：跨世代合作、不是一個人的武林

中職／岳政華致勝轟、羅戈躍居防禦率王 兄弟降到M3封王近了

台東金樽兩名女衝浪客遭海流帶至外海 消防局空拍定位救人

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台東金樽漁港附近海域是熱門衝浪點，每年都在這裡舉辦國際衝浪競賽。今天下午兩名女衝浪客因被強烈海流帶至600公尺外海無法返回岸邊，岸上民眾發現後報案，經台東縣消防局透過空拍機定位，連同海巡順利尋獲並將人救上岸，結束一場海上驚魂記。

今天下午1時多，觀浪民眾發現25歲及42歲女衝浪客距離陸地愈來愈遠，疑因體力不支無法返回岸邊，急忙通報台東縣消防局。

成功大隊於1時49分接獲指揮中心派遣，共出動6車1艇前往救援，在成功大隊副大隊長沈煒翔指揮下，空拍機飛手進行空中搜尋，在成功定位之後，海巡也同步投入救援行動。

消防局指出，下午14時10分東河船艇成功接觸2名衝浪者，搜救人員將其中1名台籍女性帶回岸邊，另名美國華裔女衝浪手表示不需要救援，最後自行游回岸邊，兩人身體皆無大礙，未送醫。

台東金樽海邊一名25歲女衝浪客險些發生事故，東河船艇將人帶回岸上，所幸無須送醫。記者徐白櫻／翻攝
成功 空拍機 台東

台東金樽兩名女衝浪客遭海流帶至外海 消防局空拍定位救人

