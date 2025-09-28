影／台南阿伯騎車等紅燈見人掉東西...好心彎腰撿 右手轉油門撞前車

61歲莊姓男子前天騎機車停等紅燈時，因見旁邊載著小孩的女騎士物品掉落，好心要幫忙撿拾；結果他沒有熄火，彎腰撿東西時右手轉到油門，導致車輛當場向前撞擊的姚姓女子的車輛，旁邊許多騎士紛紛下車將人扶起，警方調查後，確認雙方駕駛均無酒駕。

姚女發文表示「大家撿東西的時候一定要記得先熄火，不然就會有人像我一樣被撞，阿北也是很好心想幫旁邊的媽媽撿東西，其他人也是很好心馬上來扶阿北，阿北是好人，幸好阿北沒事，車子也小傷而已，不然我真的欲哭無淚」，同時也附上後方行車記錄器影片。

該影片被分享到臉書爆料公社，畫面可見，當莊姓男子機車撞上前車後，旁邊騎士、乘客紛紛下來幫忙攙扶，網友熱議「海角七號翻版」、「台灣人就是有愛心」、「發動中的車！撿東西真的要注意」、「後方騎士看到本能反應動作都是馬上下車幫忙，人真的太溫暖了」。