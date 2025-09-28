台中石岡長庚橋散落螺絲釘至少5車受害 警方未獲報案
台中市石岡區昨天傳出長庚橋上有大量散落螺絲釘，至少5車受害，警方今天表示未接獲報案，將加強該路段交通巡查，維護大眾行車安全。
民眾上網提醒，昨天上午到下午，從石岡進入卓蘭方向，經過長庚橋車輛要注意，檢查自己車輪是否被鐵釘刺到，他父親的修車廠至少補胎5車，都是經過長庚橋後遇到鐵釘刺破。
東勢警分局今天說明，民眾上傳石岡區長庚橋上散落螺絲釘影片至社群平台一案，該分局截至目前均未受理到民眾報案，後續會責請轄區所加強該路段交通巡查，以防止交通事故發生，並維護用路人行車安全。
警方呼籲，依據道路交通管理處罰條例第30條規定，汽車在裝載物品時，必須妥善綑紮並確保牢固，若因固定不當導致貨物滲漏、飛散、脫落或掉落，不僅嚴重影響用路安全，也將處駕駛人3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，並得責令改正或禁止通行。
