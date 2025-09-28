快訊

4天前自行離開收容所…失蹤光復老翁找到了！1原因住院中

明天教師節連假最後1天 高公局估北上車潮多1.3倍、國5實施高乘載

台中石岡螺絲釘掉滿地釀5車輪胎遭殃 警調查肇因

中央社／ 台中28日電

台中市石岡區長庚橋因散落上百根螺絲釘，造成至少5台車的輪胎遭刺破，警方將調閱監視器，調查是否撒釘怪客再現或是有車子行駛時螺絲釘不慎掉落釀禍，釐清肇事原因。

有民眾在網路上發文，自石岡往卓蘭方向行經長庚橋的民眾注意，家中開輪胎行，一個上午父親至少補了5台車，詢問發現這些車都行經長庚橋，爸爸吃飽飯後騎機車到長庚橋查看，未料撿回上百根螺絲釘。

有網友留言自己就是受害者，開車上橋時，汽車突然發出「咚咚咚」怪聲，結果發現一顆很大顆的螺絲釘在車輪上。還有網友說，撿到的螺絲釘量，根本一整盒撒出來了。

對此，東勢警分局透過文字稿表示，目前未接獲報案，後續會加強路段交通巡查。警方呼籲，依據「道路交通管理處罰條例」規定，汽車在裝載物品時，必須妥善綑紮並確保牢固，若因固定不當導致貨物滲漏、飛散、脫落或掉落，將處駕駛人新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。

長庚 台車

延伸閱讀

長庚永慶盃全台4地同步開跑 1.6萬人齊聚凱道

台中石岡熱氣球3天湧31萬人次 創歷年最高

石岡熱氣球人潮爆衝突 嬰兒車上幼兒嚇得望四周滿身汗

情人節升空！ 石岡熱氣球嘉年華今起登場 盧秀燕克服高度親身體驗

相關新聞

台中石岡長庚橋散落螺絲釘至少5車受害 警方未獲報案

台中市石岡區昨天傳出長庚橋上有大量散落螺絲釘，至少5車受害，警方今天表示未接獲報案，將加強該路段交通巡查，維護大眾行車安...

影／台中海線娃娃機和洗車場兌幣機竊案 清水警逮1嫌

台中海線娃娃機和洗車場兌幣機竊案，清水警方今天凌晨逮捕一名男子涉案，懷疑他涉及多起相同竊案，正深入調查，將依竊盜罪嫌移送...

千人洞步道遭虎頭蜂突襲 台師大登山社2人螫傷

嘉義縣竹崎分局昨天接獲119轉報，台灣師範大學登山社一行8人在千人洞步道露營途中，遭遇虎頭蜂大軍攻擊，造成2人身上共7處...

超扯！大貨車起重機支撐腳未縮回 台3線大湖路段撂倒電線桿

一輛大貨車疑未縮回起重機支撐腳，今天上午在台3線苗栗縣大湖鄉路段，撂倒路旁1支混凝土電線桿，電線跟著滑落，還好沒有造成人...

小貨車台82線起火燃燒急停路肩 消防迅速撲滅無人傷

台82線19.6公里處東往西方向今天上午10點多發生車輛火警，嘉義縣消防局獲報，立即派遣轄區分隊前往處理，抵達現場後發現...

80萬BMW重機跑山GG了！台7乙抓改裝排氣管 騎士慘噴千元

台7乙線為不少駕駛的跑車熱點，桃園市警察局大溪分局昨上午配合環保局、監理單位於台7乙線9.1公里處執行「靜桃專案」聯合稽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。