台中石岡螺絲釘掉滿地釀5車輪胎遭殃 警調查肇因
台中市石岡區長庚橋因散落上百根螺絲釘，造成至少5台車的輪胎遭刺破，警方將調閱監視器，調查是否撒釘怪客再現或是有車子行駛時螺絲釘不慎掉落釀禍，釐清肇事原因。
有民眾在網路上發文，自石岡往卓蘭方向行經長庚橋的民眾注意，家中開輪胎行，一個上午父親至少補了5台車，詢問發現這些車都行經長庚橋，爸爸吃飽飯後騎機車到長庚橋查看，未料撿回上百根螺絲釘。
有網友留言自己就是受害者，開車上橋時，汽車突然發出「咚咚咚」怪聲，結果發現一顆很大顆的螺絲釘在車輪上。還有網友說，撿到的螺絲釘量，根本一整盒撒出來了。
對此，東勢警分局透過文字稿表示，目前未接獲報案，後續會加強路段交通巡查。警方呼籲，依據「道路交通管理處罰條例」規定，汽車在裝載物品時，必須妥善綑紮並確保牢固，若因固定不當導致貨物滲漏、飛散、脫落或掉落，將處駕駛人新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。
