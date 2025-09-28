快訊

陳珮琪質疑「喝北所水約半年就會跑出石頭」 北所駁斥：均符規範

促進健康還有助抗癌 研究曝高強度間歇運動減緩癌細胞生長

男星赴花蓮救災…現場驚傳「水又來了」 志工緊急撤離畫面曝光

影／台中海線娃娃機和洗車場兌幣機竊案 清水警逮1嫌

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中海線娃娃機和洗車場兌幣機竊案，清水警方今天凌晨逮捕一名男子涉案，懷疑他涉及多起相同竊案，正深入調查，將依竊盜罪嫌移送法辦。

警方表示，近期台中海線地區娃娃機店頻遭歹徒撬開機台竊取財物，清水警分局受理後立即成立專責小組，調閱現場附近監視器，迅速鎖定特定對象積極查緝。

今天凌晨3時，35歲陳姓男子到清水區某洗車場再度以相同手法竊取兌幣機現金後，4時40分，再度前往清水區鰲峰路某娃娃機店下手行竊時，被清水分局巡邏員警發現當場查獲，警方將持續清查關聯案件後，依法移送台中地檢署偵辦，並建請檢察官預防性聲押。

清水警分局長鄭鴻文表示，絕不容許不法分子挑戰公權力行為，將於最短時間內將歹徒繩之以法，提供市民安心的生活環境。

台中海線娃娃機和洗車場兌幣機竊案，清水警方今天逮捕一名男子，移送法辦。圖／警方提供
台中海線娃娃機和洗車場兌幣機竊案，清水警方今天逮捕一名男子，移送法辦。圖／警方提供

