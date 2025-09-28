快訊

超扯！大貨車起重機支撐腳未縮回 台3線大湖路段撂倒電線桿

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一輛大貨車疑未縮回起重機支撐腳，今天上午在台3線苗栗縣大湖鄉路段，撂倒路旁1支混凝土電線桿，電線跟著滑落，還好沒有造成人員受傷，案由警方進一步處理中。

苗栗縣警察局大湖分局南湖與校林派出所今天上午8點26分接獲報案，台3線134公里大湖鄉義和村路段，發生大貨車自撞電線桿交通事故，駕駛無明顯傷勢，警方到場後立即協助管制疏導交通。

警方初步調查，賴姓男子（30歲）駕駛大貨車使用起重機吊掛竹子上車，裝載結束忘了收回車側吊臂支撐腳，上路不久撞及路旁電線桿，電線桿應線斷裂倒塌在大貨車上，駕駛無大礙也未波及其他用路人，駕駛經酒精檢測未有飲酒情形，詳細事故原因尚待調查釐清。

大湖分局呼籲用駕駛人應檢查車輛狀況，行駛道路務必全神貫注，注意路況，遵守交通規則，以確保自己與用路人生命財產安全。

一輛大貨車疑未收回起重機支撐腳，今天上午在台3線苗栗縣大湖鄉路段，撂倒路旁電線桿，還好沒有造成人員受傷。圖／大湖警察分局提供
一輛大貨車疑未收回起重機支撐腳，今天上午在台3線苗栗縣大湖鄉路段，撂倒路旁電線桿，還好沒有造成人員受傷。圖／大湖警察分局提供
一輛大貨車疑未收回起重機支撐腳，今天上午在台3線苗栗縣大湖鄉路段，撂倒路旁電線桿，還好沒有造成人員受傷。圖／大湖警察分局提供
一輛大貨車疑未收回起重機支撐腳，今天上午在台3線苗栗縣大湖鄉路段，撂倒路旁電線桿，還好沒有造成人員受傷。圖／大湖警察分局提供

交通事故 重機

相關新聞

撐不住了！高雄建商老董疑資金周轉不靈 深夜攜女外出中刀1死1傷

高雄市旗山警分局今凌晨0時35分許接獲緊急協尋通報，警方獲報後動員找人，於2點55分許在旗山中寮一路找到鄭姓父女，兩人倒...

台中軍人遇學長報好康投資加密貨幣 要砸百萬才知學長恐成被害人

台中市鄭姓職業軍人近日接到軍中學長「報好康」，投資加密貨幣，鄭前往銀行要提領百萬元，準備砸入，還以「開飲料店」為由掩飾，...

影／台中海線娃娃機和洗車場兌幣機竊案 清水警逮1嫌

台中海線娃娃機和洗車場兌幣機竊案，清水警方今天凌晨逮捕一名男子涉案，懷疑他涉及多起相同竊案，正深入調查，將依竊盜罪嫌移送...

千人洞步道遭虎頭蜂突襲 台師大登山社2人螫傷

嘉義縣竹崎分局昨天接獲119轉報，台灣師範大學登山社一行8人在千人洞步道露營途中，遭遇虎頭蜂大軍攻擊，造成2人身上共7處...

超扯！大貨車起重機支撐腳未縮回 台3線大湖路段撂倒電線桿

一輛大貨車疑未縮回起重機支撐腳，今天上午在台3線苗栗縣大湖鄉路段，撂倒路旁1支混凝土電線桿，電線跟著滑落，還好沒有造成人...

小貨車台82線起火燃燒急停路肩 消防迅速撲滅無人傷

台82線19.6公里處東往西方向今天上午10點多發生車輛火警，嘉義縣消防局獲報，立即派遣轄區分隊前往處理，抵達現場後發現...

