超扯！大貨車起重機支撐腳未縮回 台3線大湖路段撂倒電線桿
一輛大貨車疑未縮回起重機支撐腳，今天上午在台3線苗栗縣大湖鄉路段，撂倒路旁1支混凝土電線桿，電線跟著滑落，還好沒有造成人員受傷，案由警方進一步處理中。
苗栗縣警察局大湖分局南湖與校林派出所今天上午8點26分接獲報案，台3線134公里大湖鄉義和村路段，發生大貨車自撞電線桿交通事故，駕駛無明顯傷勢，警方到場後立即協助管制疏導交通。
警方初步調查，賴姓男子（30歲）駕駛大貨車使用起重機吊掛竹子上車，裝載結束忘了收回車側吊臂支撐腳，上路不久撞及路旁電線桿，電線桿應線斷裂倒塌在大貨車上，駕駛無大礙也未波及其他用路人，駕駛經酒精檢測未有飲酒情形，詳細事故原因尚待調查釐清。
大湖分局呼籲用駕駛人應檢查車輛狀況，行駛道路務必全神貫注，注意路況，遵守交通規則，以確保自己與用路人生命財產安全。
