千人洞步道遭虎頭蜂突襲 台師大登山社2人螫傷
嘉義縣竹崎分局昨天接獲119轉報，台灣師範大學登山社一行8人在千人洞步道露營途中，遭遇虎頭蜂大軍攻擊，造成2人身上共7處被螫傷，緊急請求警消協助，警消組成搜救隊，順利協助傷者下山就醫。
竹崎分局接報後，立即派遣來吉所警員張仕平，會同奮起湖消防分隊3名、山地警義消3名及林務局工作站1名，於下午1時10分從行豐吊橋登山口出發，進入水漾森林展開搜救。
經過約50分鐘搜尋，下午2時抵達受傷隊員處，搜救人員初步治療後，傷者狀況可緩解並能自行步行。在搜救隊協助下，傷者順利下山，並於下午3時40分抵達登山口，由嘉義縣消防分隊救護車送至嘉義基督教醫院治療。同行登山客全數安全撤離，搜救行動完成任務，搜救隊員及裝備均無損傷。
竹崎分局長吳誌權表示，近期已發生多起遊客於千人洞步道遭虎頭蜂螫傷事件，呼籲民眾暫時避免前往千人洞營地露營登山，以免發生危險，並提醒登山遊客提高警覺，確保自身安全。
