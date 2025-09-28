快訊

陳珮琪質疑「喝北所水約半年就會跑出石頭」 北所駁斥：均符規範

促進健康還有助抗癌 研究曝高強度間歇運動減緩癌細胞生長

男星赴花蓮救災…現場驚傳「水又來了」 志工緊急撤離畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

千人洞步道遭虎頭蜂突襲 台師大登山社2人螫傷

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣竹崎分局昨天接獲119轉報，台灣師範大學登山社一行8人在千人洞步道露營途中，遭遇虎頭蜂大軍攻擊，造成2人身上共7處被螫傷，緊急請求警消協助，警消組成搜救隊，順利協助傷者下山就醫。

竹崎分局接報後，立即派遣來吉所警員張仕平，會同奮起湖消防分隊3名、山地警義消3名及林務局工作站1名，於下午1時10分從行豐吊橋登山口出發，進入水漾森林展開搜救。

經過約50分鐘搜尋，下午2時抵達受傷隊員處，搜救人員初步治療後，傷者狀況可緩解並能自行步行。在搜救隊協助下，傷者順利下山，並於下午3時40分抵達登山口，由嘉義縣消防分隊救護車送至嘉義基督教醫院治療。同行登山客全數安全撤離，搜救行動完成任務，搜救隊員及裝備均無損傷。

竹崎分局長吳誌權表示，近期已發生多起遊客於千人洞步道遭虎頭蜂螫傷事件，呼籲民眾暫時避免前往千人洞營地露營登山，以免發生危險，並提醒登山遊客提高警覺，確保自身安全。

台師大登山社前往千人洞步道露營突遭虎頭蜂大軍攻擊螫傷，嘉義竹崎警協助救援。記者李宗祐／翻攝
台師大登山社前往千人洞步道露營突遭虎頭蜂大軍攻擊螫傷，嘉義竹崎警協助救援。記者李宗祐／翻攝
台師大登山社前往千人洞步道露營突遭虎頭蜂大軍攻擊螫傷，嘉義竹崎警協助救援。記者李宗祐／翻攝
台師大登山社前往千人洞步道露營突遭虎頭蜂大軍攻擊螫傷，嘉義竹崎警協助救援。記者李宗祐／翻攝
台師大登山社前往千人洞步道露營突遭虎頭蜂大軍攻擊螫傷，嘉義竹崎警急救援。記者李宗祐／翻攝
台師大登山社前往千人洞步道露營突遭虎頭蜂大軍攻擊螫傷，嘉義竹崎警急救援。記者李宗祐／翻攝
台師大登山社前往千人洞步道露營突遭虎頭蜂大軍攻擊螫傷，嘉義竹崎警協助救援。記者李宗祐／翻攝
台師大登山社前往千人洞步道露營突遭虎頭蜂大軍攻擊螫傷，嘉義竹崎警協助救援。記者李宗祐／翻攝

嘉義 虎頭蜂 露營

延伸閱讀

2男登八仙山失聯家屬急報案 消防隊員找到2傷者連夜護送下山

因應虎尾高鐵特定區發展快速 高鐵消防分隊成軍大樓啟用

曾文青年活動中心搶攻露營商機 全新車宿免搭露營區開幕

桃園龍潭石門消防分隊明年動工 爭取黃金救援、強化救災能量

相關新聞

撐不住了！高雄建商老董疑資金周轉不靈 深夜攜女外出中刀1死1傷

高雄市旗山警分局今凌晨0時35分許接獲緊急協尋通報，警方獲報後動員找人，於2點55分許在旗山中寮一路找到鄭姓父女，兩人倒...

影／台中海線娃娃機和洗車場兌幣機竊案 清水警逮1嫌

台中海線娃娃機和洗車場兌幣機竊案，清水警方今天凌晨逮捕一名男子涉案，懷疑他涉及多起相同竊案，正深入調查，將依竊盜罪嫌移送...

千人洞步道遭虎頭蜂突襲 台師大登山社2人螫傷

嘉義縣竹崎分局昨天接獲119轉報，台灣師範大學登山社一行8人在千人洞步道露營途中，遭遇虎頭蜂大軍攻擊，造成2人身上共7處...

超扯！大貨車起重機支撐腳未縮回 台3線大湖路段撂倒電線桿

一輛大貨車疑未縮回起重機支撐腳，今天上午在台3線苗栗縣大湖鄉路段，撂倒路旁1支混凝土電線桿，電線跟著滑落，還好沒有造成人...

小貨車台82線起火燃燒急停路肩 消防迅速撲滅無人傷

台82線19.6公里處東往西方向今天上午10點多發生車輛火警，嘉義縣消防局獲報，立即派遣轄區分隊前往處理，抵達現場後發現...

80萬BMW重機跑山GG了！台7乙抓改裝排氣管 騎士慘噴千元

台7乙線為不少駕駛的跑車熱點，桃園市警察局大溪分局昨上午配合環保局、監理單位於台7乙線9.1公里處執行「靜桃專案」聯合稽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。