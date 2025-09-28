聽新聞
80萬BMW重機跑山GG了！台7乙抓改裝排氣管 騎士慘噴千元
台7乙線為不少駕駛的跑車熱點，桃園市警察局大溪分局昨上午配合環保局、監理單位於台7乙線9.1公里處執行「靜桃專案」聯合稽查勤務。其中攔查一輛要價近80萬元的BMW大型重機，騎士表示看天氣好才來跑山，沒想到因改裝排氣管遭攔查當場遭罰。
大溪警方指出，本次攔查數輛汽機車，檢測不合格告發2輛，裁罰金額計新台幣6000元，並查獲2輛裝設非認證排氣管車輛。特別是警方攔查一輛由蕭姓駕駛外型拉風BMW R12車款的大型重型機車，新車將近80萬台幣，員警當下判斷有改裝排氣管，隨後經檢測依改裝排氣管開罰，車主苦笑稱好天氣出來跑山，沒想到遇到攔檢，而遭開罰3000元。
警方表示，若車輛經檢測分貝超標或使用非法改裝排氣管，依噪音管制法第23條規定，可處新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，並限期改善；若屢不改善或再犯，最高可罰至1萬800元。
統計今年以來已針對危險駕駛及各類違規行為持續加強取締，其中僅9月份超速取締件數就高達845件，另有嚴重超速34件，展現警方維護居民安寧及道路安全的決心。
