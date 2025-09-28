影／台中老翁血糖飆高 市場購物突暈倒...攤商、警察協助

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中83歲陳姓老翁前天在台中市潭子區頭家市場購物後突感無力，民眾發現有異通報警方到場，大雅警分局頭家派出所警員羅登鴻、黃賀瑜、蔡易霖獲報到場，協助老翁返家後察覺其臉色蒼白、嘴唇泛白，堅持通報救護人員送醫，經檢測發現他血糖飆高，成功化解危機。

據了解，陳姓老翁有糖尿病及高血壓，前天上午他獨自騎機車到頭家市場購買水果，購物後疑似體力不支，無法騎車返家。路過民眾見狀通報警方，現場攤商也搬椅供其休息。

頭家所員警抵達後詢問身體狀況，老翁表示腿腳無力，請求協助返家，並拒絕就醫及將機車留置現場。員警以巡邏車載送返家，協助將機車騎回住處；因市場巷弄狹窄，巡邏車無法進入，員警右攙扶老翁與機車步出市場，再載送返家。

返家後，員警請大樓管理員協助聯繫家屬，準備離去時察覺老翁面容倦怠、臉色異常，擔心獨留家中恐有意外，立即通報119。經檢測，老翁因飲用果菜汁及食用糖果導致血糖過高，需送慈濟醫院觀察。

大雅警分局表示，年長者如患有慢性疾病，家屬應多加留意健康狀況，外出前應適時叮嚀。民眾若發現疑似迷失或身體不適者，可撥打119、110等專線請求協助。

陳姓老翁昨天在台中市潭子區頭家市場購物後突感無力，民眾發現有異通報警方到場。大雅警分局頭家派出所員警到場協助。圖／警方提供
