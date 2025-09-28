影／台中老翁血糖飆高 市場購物突暈倒...攤商、警察協助
台中83歲陳姓老翁前天在台中市潭子區頭家市場購物後突感無力，民眾發現有異通報警方到場，大雅警分局頭家派出所警員羅登鴻、黃賀瑜、蔡易霖獲報到場，協助老翁返家後察覺其臉色蒼白、嘴唇泛白，堅持通報救護人員送醫，經檢測發現他血糖飆高，成功化解危機。
據了解，陳姓老翁有糖尿病及高血壓，前天上午他獨自騎機車到頭家市場購買水果，購物後疑似體力不支，無法騎車返家。路過民眾見狀通報警方，現場攤商也搬椅供其休息。
頭家所員警抵達後詢問身體狀況，老翁表示腿腳無力，請求協助返家，並拒絕就醫及將機車留置現場。員警以巡邏車載送返家，協助將機車騎回住處；因市場巷弄狹窄，巡邏車無法進入，員警右攙扶老翁與機車步出市場，再載送返家。
返家後，員警請大樓管理員協助聯繫家屬，準備離去時察覺老翁面容倦怠、臉色異常，擔心獨留家中恐有意外，立即通報119。經檢測，老翁因飲用果菜汁及食用糖果導致血糖過高，需送慈濟醫院觀察。
大雅警分局表示，年長者如患有慢性疾病，家屬應多加留意健康狀況，外出前應適時叮嚀。民眾若發現疑似迷失或身體不適者，可撥打119、110等專線請求協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言