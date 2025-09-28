快訊

南海海槽強震風險上升！日政府：30年內規模8以上達90％ 隨時可能發生

中職／高國輝露出健壯手臂化身「鏟子超人」 重返故鄉花蓮光復助災後復原

師資告急／全台代理師缺千人 明星高中不看證也招嘸人

撐不住了！高雄建商老董疑資金周轉不靈 深夜攜女外出中刀1死1傷

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市旗山警分局今凌晨0時35分許接獲緊急協尋通報，警方獲報後動員找人，於2點55分許在旗山中寮一路找到鄭姓父女，兩人倒臥車上，身上都中刀傷，其中鄭姓女兒傷重不治，鄭父傷重送醫，仍在搶救中。

警方表示，今天凌晨110接獲鄭姓民眾報案，稱其父親帶著妹姐姐駕車外出並留下家書，到深夜都還沒回家；警方接獲報案後緊急協尋，經手機定位，確認其父出現在旗山中寮一路附近。

旗山警分局獲報後，在2時55分許，於高雄市旗山區中寮一路附近發現其父駕駛的銀色轎車，確認車上兩人為失聯的鄭姓父女，兩人身上均中刀傷，其中鄭女已明顯死亡，鄭父重傷送醫搶救中。

據了解，鄭男曾為建設公司負責人，鄭女則擔任會計，後來該公司變更負責人為鄭女，公司為小型建商，主要都在林園等郊區推案，以新加坡式小型建案為主，近年公司疑似資金周轉不靈，是否因此萌生死意，檢警正詢問親人釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

鄭男家屬今天相驗時不發一語。記者張議晨／攝影
鄭男家屬今天相驗時不發一語。記者張議晨／攝影

高雄市 姐姐 死亡

撐不住了！高雄建商老董疑資金周轉不靈 深夜攜女外出中刀1死1傷

高雄公司負責人偕女倒臥旗山空地車內身中刀傷 1死1重傷

