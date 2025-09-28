快訊

高雄男喝到爛醉撞死53歲機車女騎士 酒測值1.17被收押

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市岡山區大莊路昨清晨發生一起死亡車禍。44歲蔣姓男子開車行經該路段，與對向53歲蔡姓女騎士對撞，蔡女傷重急救後不治，蔣男呼氣酒測值高達每公升1.17毫克，被依酒駕致死罪嫌送辦，檢方複訊後聲押獲准。

警方調查，蔣男昨清晨5時許，酒後開車行經岡山區大莊路一帶時，疑似酒後開車不穩，過程中逆向，與對向53歲蔡姓女騎士發生碰撞，造成蔡女頭部、手部、大腿多處受傷，送醫搶救後仍不治。

岡山警分局員警到場時，蔣男眼神迷茫、一臉醉醺醺，全身散發濃厚酒氣，經酒測，蔣男酒測值高達每公升1.17毫克，嚴重超出法定標準值逾4倍，蔣男承認喝啤酒，但喝了多少並不清楚。

全案警詢後，依酒駕致死罪嫌當場逮捕蔣嫌，移送橋頭地檢署偵辦，檢方昨天複訊後，認蔣男觸犯酒駕致死等罪，向法院聲押獲准。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蔣姓男子酒後駕車撞死蔡姓婦人，昨天檢方複訊後聲押獲准。記者張議晨／翻攝

