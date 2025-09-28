快訊

連假期間警方不懈怠，全力投入交通疏導與治安維護工作，讓民眾能安心出遊、平安返家。圖：警方提供

桃園市中壢警分局持續展現打擊犯罪決心，因應9月27日至29日3天連假，該分局針對轄內重要路段車站及賣場、百貨公司規劃交通疏導崗位，動員警力及義交協助轄內交通疏導，確保返鄉與出遊車潮順暢外，另於9月26日晚間開始，結合保安警察大隊、刑事警察大隊及交通警察大隊等優勢警力，執行「雷霆除暴專案」擴大臨檢勤務。

1325644687 1
警方21至27日查獲各類案件及人數眾多，共查獲刑案86件84人。圖：警方提供

警方說明，21至27日查獲各類案件及人數眾多，共查獲刑案86件84人，其中以詐欺案件26件26人及毒品案件20件22人為大宗，更偵破竊盜11件11人，查獲公共危險9件9人及各類通緝犯15人，還查獲改造手槍3把，成效卓著。26、27日連續兩日共出動141名警力，規劃臨檢點42處，並在聯外道路設置路檢點，嚴密查緝可疑人車，以強勢作為展現警方維護治安與交通安全的決心。

中壢分局長林鼎泰表示，連假期間警方不懈怠，將全力投入交通疏導與治安維護工作，讓民眾能安心出遊、平安返家，並提醒民眾出遊務必遵守交通規則，從事合法休閒活動，安心享受平安假期。

本文章來自《桃園電子報》。原文：維護連假治安！中壢警雷霆除暴強勢掃蕩詐欺、毒品

連假 警察 中壢

