龜山警前進運輸公司宣導 強化大型車駕駛交安觀念
桃園市龜山警分局交通組昨(27)日晚間前往捷盛運輸公司，針對大型車駕駛進行交通安全宣講，強化「內輪差、視線死角、轉彎安全、速限及避免疲勞駕駛」等觀念，同時響應交通部114年9月份「交通安全月」活動，共同守護用路人安全。
龜山警昨日晚間親自走進捷盛運輸，與大型車駕駛交流行車安全觀念，現場播放大型車事故案例影片，讓駕駛人直觀了解危險情境外，也邀請駕駛分享日常行駛經驗，龜山警現場提供指導，包含如何正確保持安全車距、避免急煞急轉、善用盲點偵測系統、合理規劃休息時間，並提醒夜間駕駛及惡劣天候下的注意事項，透過問答互動，加深駕駛人對事故風險的認識，讓理論與實務結合，落實安全駕駛習慣。此次宣導活動，不僅讓大型車駕駛人加深印象，也展現捷盛運輸與龜山警共同守護道路安全的決心與行動力。
龜山分局長張鶴瓊表示，交通安全不是口號，而是生活習慣。大型車一旦發生事故，往往造成重大傷亡，駕駛人務必自律守法，守護自己及他人安全，同時呼籲民眾一同響應「交通安全月」活動，一起營造安全、友善的交通環境。
本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山警前進運輸公司宣導 強化大型車駕駛交安觀念
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言