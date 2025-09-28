快訊

龜山分局交通組昨日晚間前往捷盛運輸公司，針對大型車駕駛進行交通安全宣講。圖：警方提供

桃園市龜山警分局交通組昨(27)日晚間前往捷盛運輸公司，針對大型車駕駛進行交通安全宣講，強化「內輪差、視線死角、轉彎安全、速限及避免疲勞駕駛」等觀念，同時響應交通部114年9月份「交通安全月」活動，共同守護用路人安全。

S 11862220
現場播放大型車事故案例影片，讓駕駛人直觀了解危險情境外，也邀請駕駛分享日常行駛經驗。圖：警方提供

龜山警昨日晚間親自走進捷盛運輸，與大型車駕駛交流行車安全觀念，現場播放大型車事故案例影片，讓駕駛人直觀了解危險情境外，也邀請駕駛分享日常行駛經驗，龜山警現場提供指導，包含如何正確保持安全車距、避免急煞急轉、善用盲點偵測系統、合理規劃休息時間，並提醒夜間駕駛及惡劣天候下的注意事項，透過問答互動，加深駕駛人對事故風險的認識，讓理論與實務結合，落實安全駕駛習慣。此次宣導活動，不僅讓大型車駕駛人加深印象，也展現捷盛運輸與龜山警共同守護道路安全的決心與行動力。

龜山分局長張鶴瓊表示，交通安全不是口號，而是生活習慣。大型車一旦發生事故，往往造成重大傷亡，駕駛人務必自律守法，守護自己及他人安全，同時呼籲民眾一同響應「交通安全月」活動，一起營造安全、友善的交通環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山警前進運輸公司宣導 強化大型車駕駛交安觀念

