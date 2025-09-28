快訊

身陷債務泥淖難脫身…昔日華人首富王健林 被限制高消費

住飯店怕遇鬼？命理師曝住飯店4禁忌：千萬別說「打擾了」

403地震差點被死神帶走 他仍挺進災區搜救直呼「花蓮人還要幫花蓮人」

男路口猛撞2車還上演全武行 車內搜出這2物尷尬了

桃園電子報／ 桃園電子報

1759023503273 e1759023545241
駕駛互相口角變成衝突。圖：讀者提供

教師節連假期間，桃園市桃園警分局持續執行雷霆除暴勤務，昨(27)日下午17時50分許，宏昌七街與泰昌三街口發生交通事故，駕駛互相口角變成衝突，警方獲報立即啟動快打部隊趕往現場，經了解，30歲林姓男子行經路口未減速撞上前方2輛汽車，其中被害車輛駕駛不滿涉案林男肇事後竟然敲打其車門及叫囂，進而與林男發生口角，林男隨即突然出手毆打被害人，員警獲報趕來立即將雙方隔開並壓制林男，員警見其意識恍惚，仔細觀察車內，發現有彩虹菸、依托咪脂等毒品，並查獲改造手槍1把、子彈30發等贓證物，全案依法移請偵辦。

2312384
桃園分局執行雷霆除暴，針對轄區內移工舞廳、酒店、KTV及電子遊藝場等特種場所進行密集性臨檢查察展現優勢警力。圖：警方提供

警方說明，桃園分局執行雷霆除暴，針對轄區內移工舞廳、酒店、KTV及電子遊藝場等特種場所進行密集性臨檢查察展現優勢警力，以綿密盤查可疑不法，有效遏止有心人士滋擾，打擊違法者氣焰，同時於周邊路口設置攔檢點，加強取締酒駕等重大交通違規，以維護市民安全。此次勤務為有效展現掃蕩決心，結合警察局外事科、保安警察大隊、刑事警察大隊、移民署桃園專勤隊聯合執行，共出動82名警力，共臨檢15處場所及路檢6處路口，總計查獲績效槍砲1件、毒品2件、竊盜2件、通緝2件、詐欺1件及其他2件等。

警察局長廖恆裕於參加分局勤前教育時，特別叮囑同仁執勤首先要注意安全，另執行之路檢點的設置地點部分，應需考量光線及攔查距離，以確保停車安全及維護同仁執勤安全。桃園分局長王智民也表示，掃蕩罪犯沒有假期，警方將持續強化各項勤務作為，展現打擊犯罪之決心，以營造維護市民宜居的環境及保障生命財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：男路口猛撞2車還上演全武行 車內搜出這2物尷尬了

延伸閱讀：

  1. 蘆竹社宅頻傳幼貓墜樓 破門驚見幼貓、鴿子屍體
  2. 砂石車違規頻傳 桃警聯合稽查防範事故與非法傾倒

桃園 警察 臨檢

延伸閱讀

影／不爽Uber外送員騎太慢 Uber司機路怒拿電擊槍恐嚇被逮

時速破百！桃園男違規拒檢狂逆向闖燈 猛撞巡邏車全毀

又是酒駕釀禍！中壢男酒後猛撞路燈 車頭撞爛幸無波及他人

雪見遊憩區休旅車因會車猛撞路旁自行車 騎士送醫搶救仍不治

相關新聞

高雄公司負責人偕女倒臥旗山空地車內身中刀傷 1死1重傷

高雄市旗山警分局今凌晨0時35分許接獲緊急協尋通報，警方獲報後動員找人，於2點55分許在旗山中寮一路找到鄭姓父女，兩人倒...

台中男釣魚整天未歸深夜尋獲已死亡 頭部受傷...檢警查原因

一名男子昨天早上到台中東勢石圍橋下釣魚整天未歸，家屬昨晚到橋下尋人發現他已躺臥河床上死亡，頭部有外傷，警方到場採證無外力...

教師節連假苗栗不平靜 銅鑼大興善寺、頭份市區鐵皮屋接連大火

苗栗縣銅鑼鄉九華山大興善寺堆放雜物3層樓鐵皮倉庫，昨天晚上發生大火，火勢一發不可收拾，3個小時撲熄滅，頭份市下公園旁4樓...

影／台中老翁血糖飆高 市場購物突暈倒...攤商、警察協助

台中83歲陳姓老翁前天在台中市潭子區頭家市場購物後突感無力，民眾發現有異通報警方到場，大雅警分局頭家派出所警員羅登鴻、黃...

撐不住了！高雄建商老董疑資金周轉不靈 深夜攜女外出中刀1死1傷

高雄市旗山警分局今凌晨0時35分許接獲緊急協尋通報，警方獲報後動員找人，於2點55分許在旗山中寮一路找到鄭姓父女，兩人倒...

高雄男喝到爛醉撞死53歲機車女騎士 酒測值1.17被收押

高雄市岡山區大莊路昨清晨發生一起死亡車禍。44歲蔣姓男子開車行經該路段，與對向53歲蔡姓女騎士對撞，蔡女傷重急救後不治，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。