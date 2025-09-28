駕駛互相口角變成衝突。圖：讀者提供

教師節連假期間，桃園市桃園警分局持續執行雷霆除暴勤務，昨(27)日下午17時50分許，宏昌七街與泰昌三街口發生交通事故，駕駛互相口角變成衝突，警方獲報立即啟動快打部隊趕往現場，經了解，30歲林姓男子行經路口未減速撞上前方2輛汽車，其中被害車輛駕駛不滿涉案林男肇事後竟然敲打其車門及叫囂，進而與林男發生口角，林男隨即突然出手毆打被害人，員警獲報趕來立即將雙方隔開並壓制林男，員警見其意識恍惚，仔細觀察車內，發現有彩虹菸、依托咪脂等毒品，並查獲改造手槍1把、子彈30發等贓證物，全案依法移請偵辦。

警方說明，桃園分局執行雷霆除暴，針對轄區內移工舞廳、酒店、KTV及電子遊藝場等特種場所進行密集性臨檢查察展現優勢警力，以綿密盤查可疑不法，有效遏止有心人士滋擾，打擊違法者氣焰，同時於周邊路口設置攔檢點，加強取締酒駕等重大交通違規，以維護市民安全。此次勤務為有效展現掃蕩決心，結合警察局外事科、保安警察大隊、刑事警察大隊、移民署桃園專勤隊聯合執行，共出動82名警力，共臨檢15處場所及路檢6處路口，總計查獲績效槍砲1件、毒品2件、竊盜2件、通緝2件、詐欺1件及其他2件等。

警察局長廖恆裕於參加分局勤前教育時，特別叮囑同仁執勤首先要注意安全，另執行之路檢點的設置地點部分，應需考量光線及攔查距離，以確保停車安全及維護同仁執勤安全。桃園分局長王智民也表示，掃蕩罪犯沒有假期，警方將持續強化各項勤務作為，展現打擊犯罪之決心，以營造維護市民宜居的環境及保障生命財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：男路口猛撞2車還上演全武行 車內搜出這2物尷尬了