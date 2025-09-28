快訊

教師節連假苗栗不平靜 銅鑼大興善寺、頭份市區鐵皮屋接連大火

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣銅鑼鄉九華山大興善寺堆放雜物3層樓鐵皮倉庫，昨天晚上發生大火，火勢一發不可收拾，3個小時撲熄滅，頭份市下公園旁4樓毗鄰的鐵皮屋，今天上午發現起火，消防人員灌救中，2起火災都無人受困，進一步處理中。

苗栗縣政府消防局昨天晚上9點2分接獲報案，銅鑼鄉九華山大興善一棟3層樓鐵皮倉庫起火，人員都已先行撤離，調派銅鑼，公館、苗栗，三義、特搜，通霄，後龍分隊等14輛消防車，陸續趕往灌救。

消防人車趕到現場，鐵皮2樓陷入全面燃燒，因堆放紙箱、塑膠物資等雜物，火勢猛烈迅速延燒，1個小時控制火勢，今天凌晨零點24分熄滅，內部付之一炬，因部分深層殘火難以處理，今天上午調派重機具將進場支援殘火處理。

此外，今天上午8點左右頭份市區下公園旁2家店面，4樓毗鄰鐵皮建築起火，頭份、竹南分隊人車趕到現場，2間鐵皮建築燃燒嚴重，初步排除人員受困，進一步灌救中。

苗栗縣銅鑼鄉九華山大興善寺堆放雜物3層樓鐵皮倉庫，昨天晚上發生大火，3個小時撲熄滅。圖／民眾提供
苗栗縣銅鑼鄉九華山大興善寺堆放雜物3層樓鐵皮倉庫，昨天晚上發生大火，3個小時撲熄滅。圖／民眾提供
苗栗縣頭份市下公園旁4樓毗鄰的鐵皮屋，今天上午發現起火，消防人員灌救中。圖／民眾提供
苗栗縣頭份市下公園旁4樓毗鄰的鐵皮屋，今天上午發現起火，消防人員灌救中。圖／民眾提供

