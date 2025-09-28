台中男釣魚整天未歸深夜尋獲已死亡 頭部受傷...檢警查原因
一名男子昨天早上到台中東勢石圍橋下釣魚整天未歸，家屬昨晚到橋下尋人發現他已躺臥河床上死亡，頭部有外傷，警方到場採證無外力介入，初判他可能跌倒撞到頭部，今天報請檢察官相驗查明死因。
台中市東勢警分局昨晚10時32分獲報，59歲李男昨天早上5時30分，向家人聲稱要至東勢區石圍橋釣魚，到晚上都沒回來，其妹婿到橋下尋找，發現李男躺臥在河床上，已無心跳，通知警察及119救護人員處理，救護人員到場發現死者已OHCA（到院前心肺功能停止）。家屬說他生前無明顯疾病。
東勢分局鑑識人員到場採證，李男頭部有外傷，研判他跌倒撞到地面，現場無打鬥跡象，無外力介入，家屬對死亡原因無意見，警方通知發現人及家屬等人，到派出所內製作調查筆錄釐清案情，今天報請台中地檢署檢察官和法醫相驗，釐清死因。
