高雄公司負責人偕女倒臥旗山空地車內身中刀傷 1死1重傷

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市旗山警分局今凌晨0時35分許接獲緊急協尋通報，警方獲報後動員找人，於2點55分許在旗山中寮一路找到鄭姓父女，兩人倒臥車上，身上都中刀傷，其中鄭姓女兒傷重不治，鄭父傷重送醫，仍在搶救中。

警方表示，今天凌晨110接獲鄭姓報案人通報，稱其父親帶著妹姐姐駕車外出並留下家書，到深夜都還沒回家；警方接獲報案後緊急協尋，經手機定位，確認其父出現在旗山中寮一路附近。

旗山警分局獲報後，在2時55分許，於高雄市旗山區中寮一路附近發現其父駕駛的銀色轎車，確認車上兩人為失聯的鄭姓父女，兩人身上均中刀傷，其中鄭女已明顯死亡，鄭父重傷送醫搶救中。

據了解，鄭男為公司負責人，女兒也在公司任職，現場無打鬥痕跡，警方已請鑑識人員到場蒐證，並聯繫殯葬人員處理，由檢察官相驗釐清死因。

鄭姓父女被發現倒臥在旗山中寮一路的空地車上，鄭女喪命鄭男則受重傷。記者張議晨／翻攝
鄭姓父女被發現倒臥在旗山中寮一路的空地車上，鄭女喪命鄭男則受重傷。記者張議晨／翻攝

