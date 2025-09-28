2男登八仙山失聯家屬急報案 消防隊員找到2傷者連夜護送下山

台中二名男子前天相約登八仙山登頂後失聯，家屬急報案，消防局接獲熱心山友協助定位通報，昨天會同搜救人員上山救援，找到二名受傷男子，連夜護送下山，今天凌晨抵達登山口，其中一名傷者傷勢較重，由救護車載到醫院治療。

台中市消防局前天獲報，2名登山客迷途失聯，58歲朱姓男子和71歲張姓男子一起登八仙山，家屬通報該團2人在26日下午3時登頂後失聯，消防局昨天凌晨3時05分受理報案後，派谷關及和平分隊，出動各式消防車2輛、消防人員4名，於分隊整備待命，待天亮後視能見度狀況及彙整更多資訊，研判後出勤。

昨天早上9時13分，有熱心山友協助通報和定位，消防局聯繫上失聯者並取得座標，表明朱男左腳踝疑似扭傷、左膝蓋擦傷，需消防局搜救人員協助。