2男登八仙山失聯家屬急報案 消防隊員找到2傷者連夜護送下山

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中二名男子前天相約登八仙山登頂後失聯，家屬急報案，消防局接獲熱心山友協助定位通報，昨天會同搜救人員上山救援，找到二名受傷男子，連夜護送下山，今天凌晨抵達登山口，其中一名傷者傷勢較重，由救護車載到醫院治療。

台中市消防局前天獲報，2名登山客迷途失聯，58歲朱姓男子和71歲張姓男子一起登八仙山，家屬通報該團2人在26日下午3時登頂後失聯，消防局昨天凌晨3時05分受理報案後，派谷關及和平分隊，出動各式消防車2輛、消防人員4名，於分隊整備待命，待天亮後視能見度狀況及彙整更多資訊，研判後出勤。

昨天早上9時13分，有熱心山友協助通報和定位，消防局聯繫上失聯者並取得座標，表明朱男左腳踝疑似扭傷、左膝蓋擦傷，需消防局搜救人員協助。

消防局搜救人員昨天上午10時33分會同中搜2人、林業署2人由大本松登山口起登，下午接觸到傷患，立即給予包紮急救處置，稍事休息後陪同傷患往登山口移動，今天凌晨0時7分抵達登山口，0時57分消防局救護車將傷患張男送往東勢農民醫院，他後腦撕裂傷、 左側肢體疼痛、意識清楚，朱男由家屬帶回，搜救小組收拾裝備後返隊待命。

台中二名男子登八仙山失聯，家屬急報案，消防隊員連夜護送下山，其中一人受傷。圖／台中市消防局提供
台中二名男子登八仙山失聯，家屬急報案，消防隊員連夜護送下山，其中一人受傷。圖／台中市消防局提供
台中二名男子登八仙山失聯，家屬急報案，消防隊員連夜護送下山，其中一人受傷。圖／台中市消防局提供
台中二名男子登八仙山失聯，家屬急報案，消防隊員連夜護送下山，其中一人受傷。圖／台中市消防局提供

