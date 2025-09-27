台中小貨車司機酒駕碰撞電動代步車 老婦傷重不治

台中市潭子區甘水路二段今天發生車禍，1輛小貨車與醫療電動代步車碰撞，陳姓小貨車駕駛酒測值超標，醫療電動代步車駕駛吳姓老婦傷重送醫不治，全案由警方調查釐清中。

台中市警察局大雅分局說明，下午5時45分許，在台中市潭子區甘水路二段222號前發生交通事故，57歲陳男駕駛自小貨車沿甘水路二段往環中路一段方向（由東往西方向）行駛至222號前，與前方同向的醫療電動代步車碰撞。

警方表示，兩車碰撞後，陳男所駕駛自小貨車前車頭及87歲吳女駕駛的醫療代步車後車尾均受損。

警方據報到場處置，陳男經酒測值超標，吳女送往台中慈濟醫院治療，於晚上7時許宣告不治。警方表示，詳細肇事原因將由交通警察大隊進一步分析研判，後續將調閱相關影像以釐清案情。

警方指出，陳男酒駕行為已違反「道路交通管理處罰條例」規定，分局依規定開單告發，並當場移置保管車輛，由於涉及肇事致人死亡，得沒入肇事車輛，全案依涉嫌公共危險及過失致死罪移送台中地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康