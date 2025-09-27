快訊

續留富邦？日前無預警清空社群追蹤 李雅英全說了

「鏟子超人」湧入光復救災釀塞車 災民：應變中心好像沒用？

林欽榮透過「白手套」向沈慶京索賄？黃國昌稱檢裝沒聽到 北檢回應

台中小貨車司機酒駕碰撞電動代步車 老婦傷重不治

中央社／ 台中27日電

台中市潭子區甘水路二段今天發生車禍，1輛小貨車與醫療電動代步車碰撞，陳姓小貨車駕駛酒測值超標，醫療電動代步車駕駛吳姓老婦傷重送醫不治，全案由警方調查釐清中。

台中市警察局大雅分局說明，下午5時45分許，在台中市潭子區甘水路二段222號前發生交通事故，57歲陳男駕駛自小貨車沿甘水路二段往環中路一段方向（由東往西方向）行駛至222號前，與前方同向的醫療電動代步車碰撞。

警方表示，兩車碰撞後，陳男所駕駛自小貨車前車頭及87歲吳女駕駛的醫療代步車後車尾均受損。

警方據報到場處置，陳男經酒測值超標，吳女送往台中慈濟醫院治療，於晚上7時許宣告不治。警方表示，詳細肇事原因將由交通警察大隊進一步分析研判，後續將調閱相關影像以釐清案情。

警方指出，陳男酒駕行為已違反「道路交通管理處罰條例」規定，分局依規定開單告發，並當場移置保管車輛，由於涉及肇事致人死亡，得沒入肇事車輛，全案依涉嫌公共危險及過失致死罪移送台中地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市潭子區甘水路二段今天發生車禍，1輛小貨車與醫療電動代步車碰撞，陳姓小貨車駕駛酒測值超標，醫療電動代步車駕駛吳姓老婦傷重送醫不治，全案由警方調查釐清中。圖／AI生成
台中市潭子區甘水路二段今天發生車禍，1輛小貨車與醫療電動代步車碰撞，陳姓小貨車駕駛酒測值超標，醫療電動代步車駕駛吳姓老婦傷重送醫不治，全案由警方調查釐清中。圖／AI生成

台中市 警察 過失致死 酒駕

延伸閱讀

高雄男喝到爛醉今晨逆向撞死女騎士 酒測值1.17…超標4倍

洗車工酒駕開Alphard高速撞死醫大生 家屬痛斥「殺人凶手」

彰化工廠傳工安意外！員工疑遭壓傷 氣管移位傷重不治

澎湖嚴重酒駕肇禍 7旬路人遭撞傷重不治

相關新聞

火光照夜空…北市內湖木造平房大火 消防隊急到場救災

台北市內湖區成功路3段巷弄內一處2層木造建築物，晚間7時25分發生火災，現場火光沖天；消防隊出動指揮車4輛、消防車24輛...

每輛造價逾千萬！「公車界特斯拉」遭撞僅板金受損 轎車車頭竟全毀

金門車船管理處所有的一輛造價逾千萬元、被譽為「公車界特斯拉」的Model T電動巴士，今天上午在行經金湖鎮四維路與柏村路...

台師大綜合大樓起火！警消趕赴現場救災 緊急疏散70人

台北市和平東路一段的台灣師範大學，今天下午2時34分，綜合大樓3樓起火；台北市消防局出動指揮車2輛、消防車輛8輛、救護車...

高雄貨櫃車二階專用道7月才通車...今新路塌 垃圾車左後輪陷天坑

高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車二階專用道7月完工通車，通車後即被本報記者直擊不少貨櫃車未走專用道，仍和小車爭道；今天上午1...

台中小貨車司機酒駕碰撞電動代步車 老婦傷重不治

台中市潭子區甘水路二段今天發生車禍，1輛小貨車與醫療電動代步車碰撞，陳姓小貨車駕駛酒測值超標，醫療電動代步車駕駛吳姓老婦...

居民留意！內湖住宅火警 模擬預測煙霧飄散方影響雙北「這9區」

今日下午7時許內湖區成功路三段76巷250號發生一般住宅火警，目前消防隊已到場控制火勢中，經台北市環保局檢視目前內湖測站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。