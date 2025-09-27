快訊

火光照夜空…北市內湖木造平房大火 消防隊急到場救災

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市內湖區成功路3段巷弄內一處2層木造建築物，晚間7時25分發生火災，現場火光沖天；消防隊出動指揮車4輛、消防車24輛、救護車2輛、救災機器人1輛、人員80人到場救火，目前無人受困，消防隊正以6條水線緊急滅火。

【中央社／台北27日電】

台北市內湖區成功路3段巷弄今晚發生1起火警，消防人員到場發現為2層樓木造建物起火，搶救時查出有瓦斯管線燃燒，幸火勢順利撲滅無傷，空氣品質未受影響。

台北市消防局晚上7時25分獲報，內湖區成功路3段附近巷弄內有火警，派出4輛指揮車、24輛消防車、2輛救護車、1台救災機器人，共80人到場馳援。

起火地點為2層樓木造建築物，拉水線搶救發現有瓦斯管線在燃燒，立即擴大水線進行防護，火勢在晚上8時13分控制，並於晚上8時24分撲滅，所幸無傷或釀更嚴重狀況。至於起火原因待查。

北市府發布文字訊息提到，成功路3段巷弄內一般住宅火警，消防局派員到場時已控制火勢，經台北市環保局檢視，目前內湖測站空氣品質為良好等級，將持續進行空品監控。

北市府表示，環保局透過模式模擬預測煙霧飄散方向及範圍，初判影響區域包含松山區、中山區、士林區、北投區及內湖區，呼籲民眾注意。

台北市內湖區木造平房火災，消防隊到場救火。記者廖炳棋／翻攝
台北市內湖區木造平房火災，消防隊到場救火。記者廖炳棋／翻攝

