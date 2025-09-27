一對小兄弟生態池畔嬉水不慎跌落 熱心民眾救起僅輕微嗆水
1對兄弟今天下午在新北市1處生態池畔嬉水不慎跌落，附近熱心民眾見狀立即下水將2人救起，幸僅輕微嗆水，送醫後無大礙。
新北消防局今天下午4時40分獲報，新店區裕隆城旁綠湖公園生態池有人落水，消防人車獲報迅速趕抵，發現1對年僅10歲及9歲小兄弟，已被附近熱心民眾下水拉上岸。
據了解，小兄弟2人今天下午在新北市新店裕隆城旁綠湖公園生態池畔嬉水，2人疑似不慎失足雙雙跌落，經熱心民眾下水將2人救起，所幸2人僅輕微嗆水，由家長陪同送醫後已無大礙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言