一對小兄弟生態池畔嬉水不慎跌落 熱心民眾救起僅輕微嗆水

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

1對兄弟今天下午在新北市1處生態池畔嬉水不慎跌落，附近熱心民眾見狀立即下水將2人救起，幸僅輕微嗆水，送醫後無大礙。

新北消防局今天下午4時40分獲報，新店區裕隆城旁綠湖公園生態池有人落水，消防人車獲報迅速趕抵，發現1對年僅10歲及9歲小兄弟，已被附近熱心民眾下水拉上岸。

據了解，小兄弟2人今天下午在新北市新店裕隆城旁綠湖公園生態池畔嬉水，2人疑似不慎失足雙雙跌落，經熱心民眾下水將2人救起，所幸2人僅輕微嗆水，由家長陪同送醫後已無大礙。

1對兄弟今天下午在新北市新店區生態池畔嬉水不慎跌落，附近熱心民眾見狀立即下水將2人救起，幸僅輕微嗆水，送醫後無大礙。圖／新北市政府提供
1對兄弟今天下午在新北市新店區生態池畔嬉水不慎跌落，附近熱心民眾見狀立即下水將2人救起，幸僅輕微嗆水，送醫後無大礙。圖／新北市政府提供

