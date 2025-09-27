一對小兄弟生態池畔嬉水不慎跌落 熱心民眾救起僅輕微嗆水

1對兄弟今天下午在新北市1處生態池畔嬉水不慎跌落，附近熱心民眾見狀立即下水將2人救起，幸僅輕微嗆水，送醫後無大礙。

新北消防局今天下午4時40分獲報，新店區裕隆城旁綠湖公園生態池有人落水，消防人車獲報迅速趕抵，發現1對年僅10歲及9歲小兄弟，已被附近熱心民眾下水拉上岸。