台中山區今接連2起山難…空勤救援兩地出動 1男搶救不治、1女骨折
台中市今天上午短短4分鐘內連續發生兩起山域事故，中市消防局緊急通知空勤總隊及地面救援力量，全力搶救受困登山客，其中長壽山男性登山客疑似心肺停止，CPR急救後送東勢農民醫院搶救仍不治，而獨攀雪山女性登山客則因骨折，由空勤直升機成功吊掛救回。
台中市消防局上午11時18分獲報，和平區長壽山登山步道1.9公里處山域事故通報。一支多人登山隊伍中，59歲賴姓男性登山客疑似途中出現心肺功能停止（OHCA）狀況，急需救援，消防局立即派遣和平、東勢分隊共3車8人前往，並協調民間搜救團體中搜支援18人，中午12時46分從長壽山登山口開始攀登，在13時40分成功接觸患者。
搜救人員現場雖立即實施心肺復甦術（CPR）及自動體外電擊器（AED）急救處置，並於下午1時52分開始下撤，但救援隊伍於下午3時55分順利將患者運送至登山口，隨後由東勢91救護車於16時30分送抵東勢農民醫院接受進一步治療，搶救後宣告不治。
台中消防局指出，幾乎同一時間，上午11時14分消防局又接獲雪山主峰志佳陽線山域事故通報，1名43歲簡姓女性登山客獨自攀登時疑似發生腳部骨折，無法行走，受困山區請求救援，立即由梨山分隊帶隊整備，同時通報消防署申請空勤直升機支援，下午1時5分起飛，1時49分抵達雪山主峰志佳陽線救援地點，於下午2時成功將受困登山客吊掛至機上，14時31分安全降落清泉崗機場。
