每輛造價逾千萬！「公車界特斯拉」遭撞僅板金受損 轎車車頭竟全毀

金門車船管理處所有的一輛造價逾千萬元、被譽為「公車界特斯拉」的Model T電動巴士，今天上午在行經金湖鎮四維路與柏村路口時遭一輛灰色自小客車碰撞，轎車車頭幾乎全毀，但巴士僅有板金輕微受損，讓民眾也覺得不可思議，警方到場對雙方駕駛進行酒測，均無酒駕情事，詳細肇事責任仍待進一步調查釐清。

警方初步調查，今天上午8時43分許，車船管理處陳姓司機駕駛電動巴士，沿四維路由料羅往庵邊方向直行，與黃姓民眾駕駛的灰色自小客車，沿柏村路由新塘往料羅圓環直行，雙方於路口發生碰撞，事故造成雙方車輛毀損，巴士車上乘客及陳姓司機均無人受傷，黃姓駕駛及車內2名乘客則有輕微擦挫傷。警方到場後進行酒測，雙方駕駛均無酒駕情事，詳細肇事責任仍待進一步調查釐清。

金湖分局提醒用路人，依道路交通安全規則第102條第1項規定「行至無號誌之交岔路口，支線道車應暫停讓幹線道車先行。」若道路上有劃設「讓路線」或「停」字樣標誌、設有閃光紅燈號誌，均表示該道路為支線道，駕駛人須停車禮讓主線道車輛先行。若違規，將依《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第18款規定，處新臺幣600元至1800元罰鍰。

據了解，這輛Model T電動巴士於111年引進金門，每輛造價約新臺幣1千多萬元，目前車船處共有約20輛投入營運，由於車體造價高昂，每輛公車皆有投保，車船處人員透露，據目測顯示，巴士僅車身板金受損，損害程度不大，待車廠估價後才會確定維修金額，初估肇事方可能需賠償近萬元。