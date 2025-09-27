快訊

從清純到債主 欠債2億還被姊妹告！昔日玉女歌手驚人近況曝光

花蓮災區捐水遭拒反要「太陽餅」…台中業者聽到了 暖捐逾1500盒

第二場電視辯論仍未受邀 卓伯源槓上中天：乾脆做我人形立牌放現場

每輛造價逾千萬！「公車界特斯拉」遭撞僅板金受損 轎車車頭竟全毀

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門車船管理處所有的一輛造價逾千萬元、被譽為「公車特斯拉」的Model T電動巴士，今天上午在行經金湖鎮四維路與柏村路口時遭一輛灰色自小客車碰撞，轎車車頭幾乎全毀，但巴士僅有板金輕微受損，讓民眾也覺得不可思議，警方到場對雙方駕駛進行酒測，均無酒駕情事，詳細肇事責任仍待進一步調查釐清。

警方初步調查，今天上午8時43分許，車船管理處陳姓司機駕駛電動巴士，沿四維路由料羅往庵邊方向直行，與黃姓民眾駕駛的灰色自小客車，沿柏村路由新塘往料羅圓環直行，雙方於路口發生碰撞，事故造成雙方車輛毀損，巴士車上乘客及陳姓司機均無人受傷，黃姓駕駛及車內2名乘客則有輕微擦挫傷。警方到場後進行酒測，雙方駕駛均無酒駕情事，詳細肇事責任仍待進一步調查釐清。

金湖分局提醒用路人，依道路交通安全規則第102條第1項規定「行至無號誌之交岔路口，支線道車應暫停讓幹線道車先行。」若道路上有劃設「讓路線」或「停」字樣標誌、設有閃光紅燈號誌，均表示該道路為支線道，駕駛人須停車禮讓主線道車輛先行。若違規，將依《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第18款規定，處新臺幣600元至1800元罰鍰。

據了解，這輛Model T電動巴士於111年引進金門，每輛造價約新臺幣1千多萬元，目前車船處共有約20輛投入營運，由於車體造價高昂，每輛公車皆有投保，車船處人員透露，據目測顯示，巴士僅車身板金受損，損害程度不大，待車廠估價後才會確定維修金額，初估肇事方可能需賠償近萬元。

這輛Model T電動巴士由國人自主研發，具備先進的電子後視鏡、車前狀況顯示系統等智能配備，提供駕駛全方位視角安全，車廂內裝兼具寧靜與舒適，被譽為「公車界的特斯拉」。

金門車船管理處所有的一輛造價逾千萬元、被譽為「公車界特斯拉」的Model T電動巴士，今天上午在行經金湖鎮四維路與柏村路口時遭一輛灰色自小客車碰撞，巴士僅板金輕微受損。圖／警方提供
金門車船管理處所有的一輛造價逾千萬元、被譽為「公車界特斯拉」的Model T電動巴士，今天上午在行經金湖鎮四維路與柏村路口時遭一輛灰色自小客車碰撞，巴士僅板金輕微受損。圖／警方提供
黃姓民眾駕駛灰色自小客車在行經金湖鎮四維路與柏村路口時碰撞到一輛被譽為「公車界特斯拉」的Model T電動巴士，自小客車車體受損嚴重。圖／警方提供
黃姓民眾駕駛灰色自小客車在行經金湖鎮四維路與柏村路口時碰撞到一輛被譽為「公車界特斯拉」的Model T電動巴士，自小客車車體受損嚴重。圖／警方提供

巴士 公車 金門 特斯拉

延伸閱讀

影／日本首條臥鋪夜行巴士將上路 從高知可全平躺過夜前往東京

路面排水孔破洞他踩空受傷 台南市府工務局判賠1萬8千元

影／四川巴士突遭鋼筋擊中！司機雙目刺傷險失明 負傷堅持停車救16人

影／竹科旁驚爆警匪槍戰！警追槍砲要犯連開10多槍 嫌犯衝撞逃脫

相關新聞

台師大綜合大樓起火！警消趕赴現場救災 緊急疏散70人

台北市和平東路一段的台灣師範大學，今天下午2時34分，綜合大樓3樓起火；台北市消防局出動指揮車2輛、消防車輛8輛、救護車...

高雄貨櫃車二階專用道7月才通車...今新路塌 垃圾車左後輪陷天坑

高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車二階專用道7月完工通車，通車後即被本報記者直擊不少貨櫃車未走專用道，仍和小車爭道；今天上午1...

高雄怪人果協公園拔除12車後雨刷 受害車主怒批：狼心狗肺的壞人

高市一名車主近來發現停放在果協公園的愛車後雨刷遭人刻意破壞，受害車主研判應該會有其他車遭殃，果不其然，事發隔天到同一地點...

高雄男喝到爛醉今晨逆向撞死女騎士 酒測值1.17…超標4倍

高雄市岡山區大莊路今日清晨發生一起死亡車禍。44歲蔣姓男子開車行經該路段，與對向53歲蔡姓女騎士對撞，蔡女傷重急救後不治...

每輛造價逾千萬！「公車界特斯拉」遭撞僅板金受損 轎車車頭竟全毀

金門車船管理處所有的一輛造價逾千萬元、被譽為「公車界特斯拉」的Model T電動巴士，今天上午在行經金湖鎮四維路與柏村路...

影／7旬老翁墜落泰山大窠溪 警消民眾合力拉繩救人

新北市泰山區日前有1名75歲老翁不明原因墜落大窠坑溪泡在淺水區，消防隊獲報趕抵垂降架梯下至溪床，將老翁固定在擔架，員警、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。